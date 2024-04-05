Кэмерон будет давить на законодателей США, чтобы те утвердили законопроект по предоставлению военной помощи Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на следующей неделе посетит Соединенные Штаты, где будет призывать политиков одобрить пакет военной помощи Украине. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Кэмерон сказал, что встретится со спикером Палаты представителей от Республиканской партии Майком Джонсоном, чтобы убедить его передать пакет помощи.

Британия выделила свои деньги для Украины в этом году, как и Европейский Союз. Америка должна это сделать. ... Спикер Джонсон может сделать это в Конгрессе. Я собираюсь встретиться с ним на следующей неделе и сказать, что нам нужны эти деньги, Украине нужны эти деньги. - сказал Кэмерон на платформе социальных сетей X.

Речь идет о законопроекте, который уже несколько месяцев откладывают в Конгрессе. Если этот документ согласуют - Украине будет предоставлено 60 миллиардов долларов военной и финансовой помощи от США.

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В феврале Кэмерон призвал законодателей-республиканцев не "проявлять слабость, проявленную против Гитлера" в 1930-х годах, когда он призвал их одобрить пакет финансирования для Украины.

Марджори Тейлор Грин - союзница в Палате представителей кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, которая выступает против помощи Украине - тогда сказала Кэмерону не вмешиваться в политику США и грубо добавила, что он может "поцеловать меня в задницу".

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