Кэмерон выразил сомнения относительно возможности размещения сухопутных войск Запада в Украине

Министр иностранных дел Великобритании, Дэвид Кэмерон, исключил возможность размещения западных войск непосредственно в Украине, охарактеризовав этот вариант как нежелательный, что может послужить мишенью для путина. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

В интервью Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон исключил возможность размещения западных войск непосредственно в Украине, описав это как нежелательную ситуацию, которая может стать мишенью для путина. Он отметил, что Великобритания будет использовать "архитектуру НАТО" для оказания поддержки Украине, выделяя между миссией НАТО "для Украины" и "в Украине".

Я считаю, что говорить о том, что мы собираемся помогать этой независимой суверенной стране отбиваться от агрессора, мы собираемся оказывать ей для этого всю помощь, которую можем, - это не эскалация - сказал он в интервью.

Также он призвал другие страны, которые поддерживают Украину, также активизироваться, возможно, передавая оружие.

Некоторое оружие имеет срок годности. Гораздо лучше передать их Украине, и они смогут ими воспользоваться, чем выводить их из эксплуатации дома, что на самом деле стоит вам денег - добавил он.

Напомним,

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выступает против отправки западных войск в Украину, даже для тренировочных миссий, чтобы избежать создания мишеней для России.