Кемерон виступив проти відправки військ в Україну навіть для навчань
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон виступає проти відправки західних військ в Україну, навіть для тренувальних місій, щоб уникнути створення мішеней для росії.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон виступає проти відправки західних військ в Україну навіть для проведення тренувальних місій. Про це він заявив в інтерв’ю Sueddeutsche Zeitung, пише УНН.
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Відповідаючи на запитання, чи вважає він розумним виключати можливість відправки військ в Україну в нинішній ситуації, Кемерон відповів: "Тренувальні місії краще проводити за межами країни. У Великій Британії ми підготували 60 тисяч українських солдатів".На його переконання, розміщення іноземної місії в Україні створить мішені для росії.
Ми повинні уникати створення очевидних цілей для путіна,
Нагадаємо
Нещодавно, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що, хоча наразі немає планів відправки західних військ в Україну, це не можна виключати, щоб не допустити перемоги росії у війні.