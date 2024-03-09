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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кэмерон выступил против отправки войск в Украину даже для учений

Кэмерон выступил против отправки войск в Украину даже для учений

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 18:16  •  1453 просмотра

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Министр иностранных дел Великой Британии Дэвид Кэмерон выступает против отправки западных войск в Украину, даже для тренировочных миссий, чтобы избежать создания мишеней для россии.

Министр иностранных дел Великой Британии Дэвид Кэмерон выступает против отправки западных войск в Украину даже для проведения тренировочных миссий. Об этом он заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung, пишет УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, считает ли он разумным исключать возможность отправки войск в Украину в нынешней ситуации, Кэмерон ответил: "Тренировочные миссии лучше проводить за пределами страны. В Великобритании мы подготовили 60 тысяч украинских солдат" По его убеждению, размещение иностранной миссии в Украине создаст мишени для россии.

Мы должны избегать создания очевидных целей для путина,

- добавил глава британского МИДа.

Напомним

Недавно, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что, хотя пока нет планов отправки западных войск в Украину, это нельзя исключать, чтобы не допустить победы россии в войне.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
devid-kemeronДэвид Кэмерон
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
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