Кэмерон выступил против отправки войск в Украину даже для учений

Министр иностранных дел Великой Британии Дэвид Кэмерон выступает против отправки западных войск в Украину даже для проведения тренировочных миссий. Об этом он заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung, пишет УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, считает ли он разумным исключать возможность отправки войск в Украину в нынешней ситуации, Кэмерон ответил: "Тренировочные миссии лучше проводить за пределами страны. В Великобритании мы подготовили 60 тысяч украинских солдат" По его убеждению, размещение иностранной миссии в Украине создаст мишени для россии.

Мы должны избегать создания очевидных целей для путина, - добавил глава британского МИДа.

Напомним

Недавно, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что, хотя пока нет планов отправки западных войск в Украину, это нельзя исключать, чтобы не допустить победы россии в войне.