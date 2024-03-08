Камышин обсудил возможность производства в Украине гаубиц L119 с министром обороны Британии
Киев • УНН
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и Министр обороны Великобритании Грант Шаппс обсудили сотрудничество по оборонным проектам, включая потенциальное производство 105-мм гаубиц L119 компанией BAE Systems в Украине и сотрудничество с британскими оборонными аналитическими центрами.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и министр обороны Великобритании Грант Шаппс обсудили вопросы сотрудничества в оборонных проектах. Об этом Камышин заявил в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
BAE Systems уже готова производить в Украине 105-мм гаубицы L119. Ждем контракт и финансирование. Обратились к британскому министерству обороны за поддержкой в этом вопросе
Кроме того, стороны обсудили сотрудничество с британскими аналитическими центрами в области обороны Royal United Service Institute и университетом St.Andrew's.
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Дополнение
Во время встречи Камышин предложил британским коллегам рассмотреть возможность направить средства из пакета помощи в 325 млн фунтов на финансирование закупок у украинских производителей дронов.
Напомним
Великобритания выделит 125 миллионов фунтов стерлингов на закупку более 10 000 беспилотников, включая ударные, разведывательные и морские беспилотники, для Украины у ведущих британских оборонных компаний.
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Камышин обсудил возможность производства в Украине гаубиц L119 с министром обороны Британии
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и Министр обороны Великобритании Грант Шаппс обсудили сотрудничество по оборонным проектам, включая потенциальное производство 105-мм гаубиц L119 компанией BAE Systems в Украине и сотрудничество с британскими оборонными аналитическими центрами.
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