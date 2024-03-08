Камишін обговорив можливість виробництва в Україні гаубиць L119 з міністром оборони Британії
Київ • УНН
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин та Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс обговорили співпрацю щодо оборонних проектів, включаючи потенційне виробництво 105-мм гаубиць L119 компанією BAE Systems в Україні та співпрацю з британськими оборонними аналітичними центрами.
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін та міністр оборони Великобританії Грант Шаппс обговорили питання співпраці в оборонних проєктах. Про це Камишін заявив у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Деталі
BAE Systems вже готова виробляти в Україні 105-мм гаубиці L119. Чекаємо контракт і фінансування. Звернулися до британського міністерства оборони за підтримкою в цьому питанні
Крім того, сторони обговорили співпрацю з британськими аналітичними центрами у галузі оборони Royal United Service Institute та університетом St.Andrew’s.
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Доповнення
Під час зустрічі Камишін запропонував британським колегам розглянути можливість направити кошти з пакета допомоги у 325 млн фунтів на фінансування закупівель в українських виробників дронів.
Нагадаємо
Велика Британія виділить 125 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 000 безпілотників, включаючи ударні, розвідувальні та морські безпілотники, для України у провідних британських оборонних компаній.