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Камишін обговорив можливість виробництва в Україні гаубиць L119 з міністром оборони Британії

Київ • УНН

 • 21369 перегляди

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин та Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс обговорили співпрацю щодо оборонних проектів, включаючи потенційне виробництво 105-мм гаубиць L119 компанією BAE Systems в Україні та співпрацю з британськими оборонними аналітичними центрами.

Камишін обговорив можливість виробництва в Україні гаубиць L119 з міністром оборони Британії

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін та міністр оборони Великобританії Грант Шаппс обговорили питання співпраці в оборонних проєктах. Про це Камишін  заявив у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі 

BAE Systems вже готова виробляти в Україні 105-мм гаубиці L119. Чекаємо контракт і фінансування. Звернулися до британського міністерства оборони за підтримкою в цьому питанні

- розповів Камишін. 

Крім того, сторони обговорили співпрацю з британськими аналітичними центрами у галузі оборони Royal United Service Institute та університетом St.Andrew’s.

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Доповнення

Під час зустрічі Камишін запропонував британським колегам розглянути можливість направити кошти з пакета допомоги у 325 млн фунтів на фінансування закупівель в українських виробників дронів.

Нагадаємо

Велика Британія виділить 125 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 000 безпілотників, включаючи ударні, розвідувальні та морські безпілотники, для України у провідних британських оборонних компаній.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
Міністерство оборони (Велика Британія)
Олександр Камишін
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