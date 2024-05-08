"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
В этом году Украина догнала рф по количеству производства дронов-камикадзе
Убытки почти на пять миллионов гривен - благодаря экспертизе КНИИСЭ в Киеве обнаружили руководителей коммунального предприятия, которые хотели "отмыть" средства на закупках
"Тревожные новости": в Белом доме отреагировали на попытку покушения на Зеленского
В Киеве проспект Правды переименовали в честь Европейского Союза
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительствеЭксклюзив
В россии назвали французские войска "целью" для своих вооруженных сил в случае их отправки в Украину
В ЕС предварительно согласовали использование доходов от активов рф для Украины: на что собираются направить
Глава Минобороны Германии попросил Швейцарию передать Украине Patriot - СМИ
На Харьковщине увеличат субсидии и льготы на электроэнергию в неотапливаемый сезон
Фортификации времен Порошенко не соответствовали уровню угрозы - военный доброволец "Сталкер"
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
В этом году Украина догнала рф по количеству производства дронов-камикадзе
В 2024 году Украина догнала Россию по объемам производства дронов-камикадзе, подобных Shahed-131 и Shahed-136, а также других ударных беспилотников.
Убытки почти на пять миллионов гривен - благодаря экспертизе КНИИСЭ в Киеве обнаружили руководителей коммунального предприятия, которые хотели "отмыть" средства на закупках
Руководители коммунального предприятия нанесли ущерб почти 5 миллионов гривен из-за закупки некачественных услуг. Большая часть средств, которые получил победитель объявленного ими тендера, были выведены на счет фиктивной фирмы.
"Тревожные новости": в Белом доме отреагировали на попытку покушения на Зеленского
Пресс-секретарь Белого дома назвала задержание двух полковников, которые готовили покушение на Президента Украины, "очень тревожной новостью" и заявила, что США рады, что покушение удалось предотвратить.
В Киеве проспект Правды переименовали в честь Европейского Союза
Киевский городской совет переименовал проспект Правды в Подольском районе в проспект Европейского Союза в честь геополитического, экономического и военного партнера Украины - Европейского Союза.
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Фракция "Слуги народа" проведет заседание, чтобы обсудить увольнение некоторых министров Кабинета министров, а завтра в парламенте ожидается голосование за кадровые изменения.
В россии назвали французские войска "целью" для своих вооруженных сил в случае их отправки в Украину
россия предупреждает, что если Франция отправит войска в Украину, они будут считаться законными целями для российских вооруженных сил.
В ЕС предварительно согласовали использование доходов от активов рф для Украины: на что собираются направить
Послы ЕС согласились использовать средства, полученные от замороженных российских активов, на поддержку восстановления Украины и ее военной защиты от российской агрессии.
Глава Минобороны Германии попросил Швейцарию передать Украине Patriot - СМИ
Министр обороны Германии Борис Писториус обратился к Швейцарии с просьбой передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, но результат неясен, поскольку Швейцария сохраняет нейтралитет и не передает оружие воюющим странам.
На Харьковщине увеличат субсидии и льготы на электроэнергию в неотапливаемый сезон
Правительство Украины приняло решение увеличить размер льгот и субсидий на электроэнергию для жителей Харькова и области в текущем неотапливаемом сезоне в связи с постоянными российскими атаками на энергетические объекты и перебоями в электроснабжении.
Фортификации времен Порошенко не соответствовали уровню угрозы - военный доброволец "Сталкер"
Фортификационные сооружения, построенные во времена президентства Порошенко, были недостаточными и не соответствовали уровню угрозы со стороны россии, их не хватало на многих важных направлениях, говорится в интервью одного из ветеранов войны.