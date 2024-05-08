В этом году Украина догнала рф по количеству производства дронов-камикадзе

В 2024 году Украина догнала россию по количеству производства дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136, а также в производстве других ударных беспилотников. Об этом сообщил генеральный директор АО "Укроборонпром" Герман Сметанин в интервью АрмияInform, передает УНН.

У нас уже подписан ряд контрактов с частными производителями, в основном это касается лицензионного производства. Так, в частности, речь идет о производстве дронов - частные предприятия не могут обеспечить нужное количество, поэтому мы подписываем лицензионное соглашение и к производству привлекаются наши предприятия - сказал Сметанин.

Он отметил, что это уже дало свои результаты.

"В 2024 году Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136, а также в производстве других ударных беспилотников. "То, что на россии взрывается, - это все наше", - именно так сказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. И это факт. Работа по кооперации с частными компаниями продолжается", - рассказал Сметанин.

Федоров: первые прототипы дронов с ИИ могут появиться на поле боя уже до конца года

По его словам, также для разработки новых видов вооружений привлечено очень большое количество частных предприятий-разработчиков, ученых.

"Есть разработки более инновационные, есть такие, которые соответствуют завтрашнему дню. Нужно срочно наращивать производство, поэтому мы входим в кооперацию с этими производителями, и таким образом обеспечиваем поставку необходимого вооружения в ВСУ", - сказал Сметанин.

В этом году будет изготовлено более миллиона FVP-дронов - Федоров