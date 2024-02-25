В этом году будет изготовлено более миллиона FVP-дронов - Федоров

В этом году будет изготовлено более миллиона FVP-дронов, кроме других разновидностей БпЛА. Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на форуме "Украина. Год 2024", пишет УНН.

У нас есть 300 тыс. инженеров и 200 компаний, которые производят только БпЛА... Президент Зеленский в конце прошлого года объявил план, что в этом году будет произведено более миллиона дронов. И вся правительственная команда работает над этим... И уже сотни тысяч БПЛА законтрактованы. И эта цель в этом году будет выполнена. И только FVP-дронов будет более миллиона, а вообще по каждому направлению, и разведывательные, и ударные, и дальнобойные камикадзе-БПЛА, и лодки, и наземные платформы, и РЭБ - всего этого в этом году будет больше