В этом году будет изготовлено более миллиона FVP-дронов - Федоров
Киев • УНН
Вице-премьер-министр Украины объявил, что в этом году Украина изготовит более 1 миллиона беспилотников FVP, а также другие типы БПЛА.
В этом году будет изготовлено более миллиона FVP-дронов, кроме других разновидностей БпЛА. Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на форуме "Украина. Год 2024", пишет УНН.
У нас есть 300 тыс. инженеров и 200 компаний, которые производят только БпЛА... Президент Зеленский в конце прошлого года объявил план, что в этом году будет произведено более миллиона дронов. И вся правительственная команда работает над этим... И уже сотни тысяч БПЛА законтрактованы. И эта цель в этом году будет выполнена. И только FVP-дронов будет более миллиона, а вообще по каждому направлению, и разведывательные, и ударные, и дальнобойные камикадзе-БПЛА, и лодки, и наземные платформы, и РЭБ - всего этого в этом году будет больше
Дроны с искусственным интеллектом уже тестируются отдельными подразделениями ВСУ на фронте - Сухаревский20 февраля 2024, 18:45 • 29184 просмотра
В этом году будет изготовлено более миллиона FVP-дронов - Федоров
Вице-премьер-министр Украины объявил, что в этом году Украина изготовит более 1 миллиона беспилотников FVP, а также другие типы БПЛА.
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