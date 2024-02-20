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Дроны с искусственным интеллектом уже тестируются отдельными подразделениями ВСУ на фронте - Сухаревский

Дроны с искусственным интеллектом уже тестируются отдельными подразделениями ВСУ на фронте - Сухаревский

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 18:45  •  14988 просмотра

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Украинские военные испытывают на фронте несколько пилотных проектов беспилотников с искусственным интеллектом и надеются развивать это направление с помощью партнеров.

Некоторые подразделения на фронте уже тестируют пилотные проекты дронов с искусственным интеллектом. Об этом во время брифинга рассказал заместитель главнокомандующего ВСУ полковник Вадим Сухаревский, передает УНН.

"Такие попытки есть. Системы есть. И я хочу сразу сказать, что это очень сложный процесс в плане самой организации и воплощения в жизнь применения этих дронов именно на фронте при боевом применении. Есть нюансы. К примеру, как мы отличаем картинку искусственного интеллекта от реальной? По количеству пальцев и тому подобное. Вот как раз это количество пальцев на картинке является тем моментом, который нам надо будет воплощать в жизнь именно на фронте", - сказал Сухаревский, комментируя информацию о предоставлении Украине дронов с искусственным интеллектом.

Он отметил, что сейчас некоторые системы с искусственным интеллектом тестируются на фронте.

"Эта работа идет. Уже даже некоторые пилотные проекты тестируются отдельными пилотами и отдельными подразделениями на фронте. Поэтому я верю в ближайшую перспективу развития этого направления, и надеюсь на помощь партнеров", - добавил Сухаревский.

Дополнение

Издание Bloomberg писало, что Великобритания и союзники планируют предоставить Украине дроны Swarm с поддержкой искусственного интеллекта.

Напомним

Вооруженные силы Украины гораздо эффективнее используют беспилотные системы на фронте, чем противник

Павел Башинский

Павел Башинский

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