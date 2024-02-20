Дроны с искусственным интеллектом уже тестируются отдельными подразделениями ВСУ на фронте - Сухаревский
Киев • УНН
Украинские военные испытывают на фронте несколько пилотных проектов беспилотников с искусственным интеллектом и надеются развивать это направление с помощью партнеров.
Некоторые подразделения на фронте уже тестируют пилотные проекты дронов с искусственным интеллектом. Об этом во время брифинга рассказал заместитель главнокомандующего ВСУ полковник Вадим Сухаревский, передает УНН.
"Такие попытки есть. Системы есть. И я хочу сразу сказать, что это очень сложный процесс в плане самой организации и воплощения в жизнь применения этих дронов именно на фронте при боевом применении. Есть нюансы. К примеру, как мы отличаем картинку искусственного интеллекта от реальной? По количеству пальцев и тому подобное. Вот как раз это количество пальцев на картинке является тем моментом, который нам надо будет воплощать в жизнь именно на фронте", - сказал Сухаревский, комментируя информацию о предоставлении Украине дронов с искусственным интеллектом.
Он отметил, что сейчас некоторые системы с искусственным интеллектом тестируются на фронте.
"Эта работа идет. Уже даже некоторые пилотные проекты тестируются отдельными пилотами и отдельными подразделениями на фронте. Поэтому я верю в ближайшую перспективу развития этого направления, и надеюсь на помощь партнеров", - добавил Сухаревский.
Дополнение
Издание Bloomberg писало, что Великобритания и союзники планируют предоставить Украине дроны Swarm с поддержкой искусственного интеллекта.
Напомним
Вооруженные силы Украины гораздо эффективнее используют беспилотные системы на фронте, чем противник
Дроны с искусственным интеллектом уже тестируются отдельными подразделениями ВСУ на фронте - Сухаревский
Украинские военные испытывают на фронте несколько пилотных проектов беспилотников с искусственным интеллектом и надеются развивать это направление с помощью партнеров.
Верховный Суд объявил окончательное решение по делу экс-руководителя Нацпола, который незаконно разжился на более 3 миллионов гривен
Верховный Суд подтвердил законность изъятия более 3 млн грн необоснованных активов у бывшего заместителя начальника департамента Национальной полиции.
Украина и Италия провели новый раунд переговоров по двустороннему соглашению по безопасности
Украина продолжила онлайн-переговоры с Италией по двустороннему соглашению по безопасности в рамках имплементации декларации G7 в поддержку Украины.
Около 800 тысяч россиян незаконно переехали в оккупированный Крым - Ташева
По данным постоянного представителя Украины в Крыму, около 800 000 россиян незаконно переехали на оккупированный Крымский полуостров.
Зеленский создал военную администрацию в Вараше - городе-спутнике Ровенской АЭС
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал военную администрацию в городе Вараш Ровенской области. Этот город также называют спутником Ровенской атомной электростанции (РАЭС).
Применение всех видов беспилотных систем ВСУ на ряд пунктов выше и эффективнее, чем у противника - заместитель главнокомандующего
По словам заместителя главнокомандующего Вооруженных сил Украины Вадима Сухаревского, Вооруженные силы Украины используют беспилотные летательные аппараты эффективнее, чем российские войска, с эффективностью на несколько пунктов выше.
Вражеский беспилотник атаковал гражданское авто на Харьковщине: двое мужчин погибли, женщина - ранена
В селе Петропавловка Харьковской области российский беспилотник-камикадзе попал в гражданский автомобиль, в результате чего погибли двое мужчин и ранена женщина.
Махинации на медицинских закупках: двум депутатам Запорожского облсовета и помощнику одного из них объявили подозрение
Заместителю председателя Запорожского областного совета, его помощнику и местному депутату сообщено о подозрении в махинациях с медицинскими закупками на сумму более 650 тыс. грн взятки.
Приведет к потере рабочих мест: польский министр предостерегает от полной блокады границы Украины
Министр сельского хозяйства Польши отметил сохранение торговли с Украиной. По его словам, полная блокада границы приведет к тому, что многие из поляков может потери рабочие места.
США введут "серьезные санкции" против рф из-за смерти Навального и войны в Украине - Кирби
В пятницу США объявят о новых санкциях против россии в ответ на смерть оппозиционера Алексея Навального и продолжающуюся войну россии в Украине.