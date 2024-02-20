Дрони зі штучним інтелектом вже тестуються окремими підрозділами ЗСУ на фронті - Сухаревський
Київ • УНН
Українські військові випробовують на фронті кілька пілотних проектів безпілотників зі штучним інтелектом і сподіваються розвивати цей напрямок за допомогою партнерів.
Деякі підрозділи на фронті вже тестують пілотні проекти дронів зі штучним інтелектом. Про це під час брифінгу розповів заступник головнокомандувача ЗСУ полковник Вадим Сухаревський, передає УНН.
"Такі намагання є. Системи є. І я хочу одразу сказати, що це дуже складний процес в плані самої організації та втілення в життя застосування цих дронів саме на фронті при бойовому застосуванні. Є нюанси. До прикладу, як ми відрізняємо картинку штучного інтелекту від реальної? За кількістю пальців і тому подібне. От якраз ця кількість пальців на картинці є тим моментом, який нам треба буде втілювати в життя саме на фронті", - сказав Сухаревський, коментуючи інформацію щодо надання Україні дронів зі штучним інтелектом.
Він зазначив, що наразі деякі системи зі штучним інтелектом тестуються на фронті.
"Ця робота йде. Вже навіть деякі пілотні проекти тестуються окремими пілотами та окремими підрозділами на фронті. Тому я вірю в найближчу перспективу розвитку цього напрямку, і сподіваюся на допомогу партнерів", - додав Сухаревський.
Доповнення
Видання Bloomberg писало, що Велика Британія та союзники планують надати Україні дрони Swarm з підтримкою штучного інтелекту.
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