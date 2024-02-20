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Застосування всіх видів безпілотних систем ЗСУ на низку пунктів вища й ефективніша, ніж у противника - заступник головнокомандувача

Застосування всіх видів безпілотних систем ЗСУ на низку пунктів вища й ефективніша, ніж у противника - заступник головнокомандувача

Київ • УНН

 • 29817 перегляди

За словами заступника головнокомандувача Збройних сил України Вадима Сухаревського, Збройні сили України використовують безпілотні літальні апарати ефективніше, ніж російські війська, з ефективністю на кілька пунктів вищою.

Збройні сили України набагато ефективніше використовують безпілотні системи на фронті, ніж противник. Про це під час брифінгу розповів заступник головнокомандувача ЗСУ полковник Вадим Сухаревський, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, наскільки Україна відстає в питанні дронів від ворога, Сухаревський відповів:

"У таких питаннях я завжди відштовхуюся від двох основних моментів: ми маємо говорити про ефективне застосування, далі про наявність сил і засобів в цих моментах. Щодо ефективності. Завдяки нашим хлопцям на фронті, завдяки їхньому професіоналізму, натхненню ефективність застосування всіх видів безпілотних систем у нас на низку пунктів вища й ефективніша".

Сухаревський розповів щодо кількісного та якісного компоненту дронів, зазначивши, що між всіма міністерствами, що залучені до питань безпілотних систем, є "максимальне сприяння й розуміння".

Хочу відмітити максимальне сприяння, максимальне розуміння. Намагання від Кабміну знайти кошти, виділити, забезпечити, розподілити. Робота ведеться просто колосальна. Ми зараз контрактуємо понад мільйон боєприпасів різного типу на суму понад 6 млрд гривень. Щодо виробництва, закупівлі дронів, щодо союзницьких поставок, всі ці процеси запущені, воно все йде. Тому якщо говорити про те, наскільки ми відстаємо або випереджаємо в цьому плані противника, я би поставив десь 50 на 50. 

 - додав Сухаревський.

Окрім того, заступник головнокомандувача наголосив, що ворог "рухається і має потужну виробничу базу, але Україна десь наздоганяє, десь випереджає".

Але цей паритет ми робимо, зробимо все для того, щоб його покращити та випередити його". Про ефективність. Застосування і наша результативність в десятки разів ефективніший, ніж у противника. 

 - резюмував Сухаревський.

Нагадаємо

Міністерство оборони розповіло міжнародним партнерам про потреби України щодо розвитку Коаліції дронів та назвало її основні цілі. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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