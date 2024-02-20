Застосування всіх видів безпілотних систем ЗСУ на низку пунктів вища й ефективніша, ніж у противника - заступник головнокомандувача

Збройні сили України набагато ефективніше використовують безпілотні системи на фронті, ніж противник. Про це під час брифінгу розповів заступник головнокомандувача ЗСУ полковник Вадим Сухаревський, передає УНН.

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Відповідаючи на питання, наскільки Україна відстає в питанні дронів від ворога, Сухаревський відповів:

"У таких питаннях я завжди відштовхуюся від двох основних моментів: ми маємо говорити про ефективне застосування, далі про наявність сил і засобів в цих моментах. Щодо ефективності. Завдяки нашим хлопцям на фронті, завдяки їхньому професіоналізму, натхненню ефективність застосування всіх видів безпілотних систем у нас на низку пунктів вища й ефективніша".

Сухаревський розповів щодо кількісного та якісного компоненту дронів, зазначивши, що між всіма міністерствами, що залучені до питань безпілотних систем, є "максимальне сприяння й розуміння".

Хочу відмітити максимальне сприяння, максимальне розуміння. Намагання від Кабміну знайти кошти, виділити, забезпечити, розподілити. Робота ведеться просто колосальна. Ми зараз контрактуємо понад мільйон боєприпасів різного типу на суму понад 6 млрд гривень. Щодо виробництва, закупівлі дронів, щодо союзницьких поставок, всі ці процеси запущені, воно все йде. Тому якщо говорити про те, наскільки ми відстаємо або випереджаємо в цьому плані противника, я би поставив десь 50 на 50.