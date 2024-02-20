Київ прагне залучити півтора мільярда доларів на виробництво безпілотників в Україні - Міноборони
Київ • УНН
Міністерство оборони представило військовим аташе країн-партнерів потреби України у розвитку безпілотної коаліції та звернулося до них за підтримкою у фінансуванні українського виробництва безпілотників.
Міністерство оборони розповіло міжнародним партнерам про потреби України щодо розвитку Коаліції дронів та назвало її основні цілі. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, пише УНН.
Деталі
Міноборони презентувало бачення розвитку Коаліції дронів та пріоритетні цілі військовим аташе з трьох десятків країн-учасниць Контактної групи з питань оборони України (форма "Рамштайн").
Зокрема, Україна в межах Коаліції дронів потребує підтримки від країн-партнерів за трьома основними напрямками:
- Постачання готових БПЛА та компонентної бази
- Створення програмних рішень для військових у найкоротші терміни
- Фінансування українського виробництва дронів
Ми шукаємо можливості залучити 1,5 мільярда доларів у виробництво БПЛА в Україні. Закликаємо партнерів інвестувати в найефективніші дослідження та розробку дронів. Адже саме в Україні відстань від створення до застосування БПЛА на полі бою є найкоротшою в світі. Ці розробки можуть гарантувати безпеку ваших країн і громадян на десятиліття вперед
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Також вона анонсувала створення простору Soft Power, який об'єднає світових інженерів для розвитку безпілотних систем в Україні.
Зазначається, що Міноборони отримує багато запитів від військових щодо потреб у нових технологіях. Тож ціль Soft Power – допомогти розробникам будувати інноваційні рішення не з нуля, а на базі бойового досвіду.
Українські військові мають унікальний досвід використання безпілотників як в наступальних, так і в оборонних операціях. Дрони розвідують, вражають техніку, логістику, командні пункти, передають інформацію – дрони стали в один ряд з класичною зброєю. Інвестиція в наші розробки, обмін інноваційними рішення та передача дронів – прямий внесок в наші успішні операції та захист України та цивілізованого світу
Довідково
Коаліція дронів офіційно стартувала минулого тижня в межах роботи Контактної групи з питань оборони України. Співлідерами коаліції є Велика Британія та Латвія. Загалом учасниками є вісім країн — також Данія, Естонія, Литва, Нідерланди, Німеччина та Швеція.
Нагадаємо
У Міністерстві оборони Латвії за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн" заявили, що Коаліція дронів має на меті передати Україні один мільйон безпілотників.
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