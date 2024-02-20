Київ прагне залучити півтора мільярда доларів на виробництво безпілотників в Україні - Міноборони

Міністерство оборони розповіло міжнародним партнерам про потреби України щодо розвитку Коаліції дронів та назвало її основні цілі. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, пише УНН.

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Міноборони презентувало бачення розвитку Коаліції дронів та пріоритетні цілі військовим аташе з трьох десятків країн-учасниць Контактної групи з питань оборони України (форма "Рамштайн").

Зокрема, Україна в межах Коаліції дронів потребує підтримки від країн-партнерів за трьома основними напрямками:

Ми шукаємо можливості залучити 1,5 мільярда доларів у виробництво БПЛА в Україні. Закликаємо партнерів інвестувати в найефективніші дослідження та розробку дронів. Адже саме в Україні відстань від створення до застосування БПЛА на полі бою є найкоротшою в світі. Ці розробки можуть гарантувати безпеку ваших країн і громадян на десятиліття вперед

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Також вона анонсувала створення простору Soft Power, який об'єднає світових інженерів для розвитку безпілотних систем в Україні.

Зазначається, що Міноборони отримує багато запитів від військових щодо потреб у нових технологіях. Тож ціль Soft Power – допомогти розробникам будувати інноваційні рішення не з нуля, а на базі бойового досвіду.

Українські військові мають унікальний досвід використання безпілотників як в наступальних, так і в оборонних операціях. Дрони розвідують, вражають техніку, логістику, командні пункти, передають інформацію – дрони стали в один ряд з класичною зброєю. Інвестиція в наші розробки, обмін інноваційними рішення та передача дронів – прямий внесок в наші успішні операції та захист України та цивілізованого світу