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Боррелю показали, як Україна створює "Армію дронів"

Боррелю показали, як Україна створює "Армію дронів"

Київ • УНН

 • 24123 перегляди

Високий представник ЄС Жозеп Боррель відвідав українську компанію, яка виробляє дрони в рамках української програми "Армія безпілотників".

Високий представник ЄС Жозеп Боррель відвідав українське підприємство з виготовлення дронів-камікадзе. Про це європейський дипломат розповів на своїй сторінці  у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі 

Боррель розповів, що побачив, як українців виробляють FPV-дрони для "Армії дронів".

Вчора мав нагоду на власні очі побачити українську винахідливість – нещодавній стартап зараз виробляє маленькі дрони в межах програми "Армія дронів

- йдеться в дописі. 

Доповнення

За минулий тиждень ударні безпілотники "Армії дронів" знищили близько 150 російських солдатів і близько 400 опорних пунктів.

Україна готується до виробництва дронів-камікадзе по типу "ланцет" - Федоров07.02.24, 14:15 • 28955 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський про створення нового виду Збройних сил України під назвою "Сили безпілотних систем" для координації та вдосконалення використання безпілотників для захисту від російського вторгнення.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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