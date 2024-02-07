Боррелю показали, як Україна створює "Армію дронів"
Київ • УНН
Високий представник ЄС Жозеп Боррель відвідав українську компанію, яка виробляє дрони в рамках української програми "Армія безпілотників".
Високий представник ЄС Жозеп Боррель відвідав українське підприємство з виготовлення дронів-камікадзе. Про це європейський дипломат розповів на своїй сторінці у соцмережі Х, передає УНН.
Деталі
Боррель розповів, що побачив, як українців виробляють FPV-дрони для "Армії дронів".
Вчора мав нагоду на власні очі побачити українську винахідливість – нещодавній стартап зараз виробляє маленькі дрони в межах програми "Армія дронів
Доповнення
За минулий тиждень ударні безпілотники "Армії дронів" знищили близько 150 російських солдатів і близько 400 опорних пунктів.
Україна готується до виробництва дронів-камікадзе по типу "ланцет" - Федоров07.02.24, 14:15 • 28955 переглядiв
Нагадаємо
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