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Створення Сил безпілотних систем: Зеленський пояснив, які завдання стоять перед армією, Міноборони та урядом

Створення Сил безпілотних систем: Зеленський пояснив, які завдання стоять перед армією, Міноборони та урядом

Київ • УНН

 • 25488 перегляди

Президент Зеленський оголосив про створення нового виду Збройних сил України під назвою "Сили безпілотних систем" для координації та вдосконалення використання безпілотників для захисту від російського вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував створення окремого роду сил – Сил безпілотних систем - і зауважив, що відповідне рішення повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом, передає УНН.

"Щойно підписав указ, який розпочинає створення у наших Силах оборони окремого роду сил – Сил безпілотних систем. І це не питання майбутнього – це те, що повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом. Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах. І, очевидно, – на полі бою. Дрони – безпілотні системи – довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі – це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки – це також дрони. Зараз перелік завдань чіткий: спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу. Це завдання і для армії, і для Міністерства оборони та уряду загалом. І, щоб дати необхідну координацію в Силах оборони, забезпечити належний рівень планування та якість логістики, у структурі Збройних Сил будуть створені Сили безпілотних систем. Відповідні пропозиції будуть внесені на розгляд РНБО", - повідомив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Президент наголосив, що триває перезавантаження державної системи – тих її елементів, які потрібні, щоб Україна досягла своїх цілей.

"Цілком справедливих цілей. Україна може перемогти. Має перемогти. І ми повинні все для цього зробити! Дякую всім, хто допомагає! Слава всім, хто б’ється та працює заради нашої держави!" - резюмував він.

Зеленський доручив створити у ЗСУ окремий рід сил для безпілотників06.02.24, 19:07 • 25062 перегляди

Антоніна Туманова

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