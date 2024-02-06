Створення Сил безпілотних систем: Зеленський пояснив, які завдання стоять перед армією, Міноборони та урядом

Президент України Володимир Зеленський прокоментував створення окремого роду сил – Сил безпілотних систем - і зауважив, що відповідне рішення повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом, передає УНН.

"Щойно підписав указ, який розпочинає створення у наших Силах оборони окремого роду сил – Сил безпілотних систем. І це не питання майбутнього – це те, що повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом. Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах. І, очевидно, – на полі бою. Дрони – безпілотні системи – довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі – це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки – це також дрони. Зараз перелік завдань чіткий: спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу. Це завдання і для армії, і для Міністерства оборони та уряду загалом. І, щоб дати необхідну координацію в Силах оборони, забезпечити належний рівень планування та якість логістики, у структурі Збройних Сил будуть створені Сили безпілотних систем. Відповідні пропозиції будуть внесені на розгляд РНБО", - повідомив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Президент наголосив, що триває перезавантаження державної системи – тих її елементів, які потрібні, щоб Україна досягла своїх цілей.

"Цілком справедливих цілей. Україна може перемогти. Має перемогти. І ми повинні все для цього зробити! Дякую всім, хто допомагає! Слава всім, хто б’ється та працює заради нашої держави!" - резюмував він.

Зеленський доручив створити у ЗСУ окремий рід сил для безпілотників