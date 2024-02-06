Зеленський доручив створити у ЗСУ окремий рід сил для безпілотників
Київ • УНН
Згідно з указом президента України Володимира Зеленського, в Україні пропонується створити окремий рід військ під назвою "Сили безпілотних систем" для управління безпілотними літальними апаратами.
Згідно з наказом президента України Володимира Зеленського в Україні пропонується створити окремий рід військ, який працюватиме у сфері безпілотників. Про це пише УНН з посиланням на указ глави держави.
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...Кабінету Міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних Сил України опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України
Як пояснив президент, це рішення запропоноване з метою нарощування спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем та забезпечення готовності до застосування таких систем.
Україна виробить мільйон безпілотників у 2024 році - Зеленський19.12.23, 21:28 • 32283 перегляди