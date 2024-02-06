Зеленський доручив створити у ЗСУ окремий рід сил для безпілотників

Згідно з наказом президента України Володимира Зеленського в Україні пропонується створити окремий рід військ, який працюватиме у сфері безпілотників. Про це пише УНН з посиланням на указ глави держави.

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...Кабінету Міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних Сил України опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України - йдеться в указі №51/2024

Як пояснив президент, це рішення запропоноване з метою нарощування спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем та забезпечення готовності до застосування таких систем.

Україна виробить мільйон безпілотників у 2024 році - Зеленський