Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род сил для беспилотников

Согласно приказу президента Украины Владимира Зеленского в Украине могут создать отдельный род войск, который будет работать в сфере беспилотников. Об этом пишет УНН со ссылкой на указ главы государства.

Детали

...Кабинету Министров Украины с привлечением Генерального штаба Вооруженных Сил Украины проработать вопрос о создании в структуре Вооруженных Сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил и по результатам обработки внести соответствующие предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины - говорится в указе №51/2024

Как пояснил президент, это решение предложено с целью наращивания возможностей Вооруженных Сил Украины по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем и обеспечения готовности к применению таких систем.

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