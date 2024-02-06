Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род сил для беспилотников
Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, в Украине предлагается создать отдельный род войск под названием "Силы беспилотных систем" для управления беспилотными летательными аппаратами.
После исторического турнира теннисистка Ястремская вернулась в Одессу: Кипер рассказал о встрече с "гордостью" страны
Председатель Одесской областной государственной администрации встретился с украинской теннисисткой Даяной Ястремской, чтобы обсудить развитие тенниса в регионе после того, как она дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии.
Сближение Украины и НАТО продолжается: заместитель министра обороны Павлюк провел встречу с международными партнерами
Первый заместитель министра обороны Украины провел онлайн-встречу с международными партнерами, чтобы обсудить совершенствование структуры военного управления Украины и внедрение евроатлантических принципов и практик, а также координацию ответов на будущие угрозы безопасности.
В подвале столичной многоэтажки киевлянин обнаружил артиллерийский снаряд
Киевлянин обнаружил взрывное устройство - вероятно артиллерийский снаряд - в подвале жилого дома в Соломенском районе столицы.
Харьковщина: прокуроры показали последствия обстрелов в Песчаном и Глушковке
В результате российского обстрела гражданских районов в Купянском районе была ранена 71-летняя женщина и повреждены несколько домов.
Миллионные сбережения, приличные зарплаты: как живут заместители мэра-соратника Гройсмана
Заместители городского головы Винницы задекларировали миллионные сбережения, многочисленные объекты недвижимости и высокие зарплаты, самая высокая из которых - почти 800 тыс. грн в год - у Сергея Тимощука.
В начале года НАПК выявило почти 30 коррупциогенных факторов среди 392 правовых актов правительства и законов
НАПК выявило коррупционные риски в законопроектах об изменениях в процедуры банкротства и либерализации рынка земли.
Кулеба завил, что вероятная отставка Залужного не повлияет на отношения с союзниками
Министр иностранных дел Украины заявил, что любые изменения в украинском правительстве или военном руководстве не повлияют на отношения с западными союзниками, поскольку они уважают полномочия президента назначать чиновников.
Правительство перечислило в бюджеты громад почти 4,5 миллиарда гривен на восстановление социальной и критической инфраструктуры - Шмыгаль
Правительство перечислило почти 4,5 миллиарда гривен местным бюджетам одиннадцати областей на программы восстановления социальной и критически важной инфраструктуры, поврежденной войной.
Дело о попытке отменить результаты выборов: в США разрешили судить Трампа
Апелляционный суд округа Колумбия постановил, что бывший президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования в деле по обвинению в попытке отменить результаты выборов 2020 года.