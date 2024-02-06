Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род сил для беспилотников

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  147339 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  164492 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  152715 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  158074 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  261947 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  349639 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  333858 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род сил для беспилотников

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, в Украине предлагается создать отдельный род войск под названием "Силы беспилотных систем" для управления беспилотными летательными аппаратами.

Война •   •  10362 просмотра
Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род сил для беспилотников

После исторического турнира теннисистка Ястремская вернулась в Одессу: Кипер рассказал о встрече с "гордостью" страны

Председатель Одесской областной государственной администрации встретился с украинской теннисисткой Даяной Ястремской, чтобы обсудить развитие тенниса в регионе после того, как она дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии.

Общество •   •  10399 просмотра
После исторического турнира теннисистка Ястремская вернулась в Одессу: Кипер рассказал о встрече с "гордостью" страны

Сближение Украины и НАТО продолжается: заместитель министра обороны Павлюк провел встречу с международными партнерами

Первый заместитель министра обороны Украины провел онлайн-встречу с международными партнерами, чтобы обсудить совершенствование структуры военного управления Украины и внедрение евроатлантических принципов и практик, а также координацию ответов на будущие угрозы безопасности.

Война •   •  12785 просмотра
Сближение Украины и НАТО продолжается: заместитель министра обороны Павлюк провел встречу с международными партнерами

В подвале столичной многоэтажки киевлянин обнаружил артиллерийский снаряд

Киевлянин обнаружил взрывное устройство - вероятно артиллерийский снаряд - в подвале жилого дома в Соломенском районе столицы.

Война •   •  13245 просмотра
В подвале столичной многоэтажки киевлянин обнаружил артиллерийский снаряд

Харьковщина: прокуроры показали последствия обстрелов в Песчаном и Глушковке

В результате российского обстрела гражданских районов в Купянском районе была ранена 71-летняя женщина и повреждены несколько домов.

Война •   •  11491 просмотра
Харьковщина: прокуроры показали последствия обстрелов в Песчаном и Глушковке

Миллионные сбережения, приличные зарплаты: как живут заместители мэра-соратника Гройсмана

Заместители городского головы Винницы задекларировали миллионные сбережения, многочисленные объекты недвижимости и высокие зарплаты, самая высокая из которых - почти 800 тыс. грн в год - у Сергея Тимощука.

Экономика •   •  13932 просмотра
Миллионные сбережения, приличные зарплаты: как живут заместители мэра-соратника Гройсмана

В начале года НАПК выявило почти 30 коррупциогенных факторов среди 392 правовых актов правительства и законов

НАПК выявило коррупционные риски в законопроектах об изменениях в процедуры банкротства и либерализации рынка земли.

Политика •   •  11746 просмотра
В начале года НАПК выявило почти 30 коррупциогенных факторов среди 392 правовых актов правительства и законов

Кулеба завил, что вероятная отставка Залужного не повлияет на отношения с союзниками

Министр иностранных дел Украины заявил, что любые изменения в украинском правительстве или военном руководстве не повлияют на отношения с западными союзниками, поскольку они уважают полномочия президента назначать чиновников.

Война •   •  16035 просмотра
Кулеба завил, что вероятная отставка Залужного не повлияет на отношения с союзниками

Правительство перечислило в бюджеты громад почти 4,5 миллиарда гривен на восстановление социальной и критической инфраструктуры - Шмыгаль

Правительство перечислило почти 4,5 миллиарда гривен местным бюджетам одиннадцати областей на программы восстановления социальной и критически важной инфраструктуры, поврежденной войной.

Война •   •  16796 просмотра
Правительство перечислило в бюджеты громад почти 4,5 миллиарда гривен на восстановление социальной и критической инфраструктуры - Шмыгаль

Дело о попытке отменить результаты выборов: в США разрешили судить Трампа

Апелляционный суд округа Колумбия постановил, что бывший президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования в деле по обвинению в попытке отменить результаты выборов 2020 года.

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Дело о попытке отменить результаты выборов: в США разрешили судить Трампа