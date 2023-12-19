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ukraina-proizvedet-million-bespilotnikov-v-2024-godu-zelenskii

Украина произведет миллион беспилотников в 2024 году - Зеленский

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 19:28  •  18233 просмотра

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По словам Президента Зеленского, Украина планирует выпустить миллион беспилотников в 2024 году, подчеркивая необходимость создания эффективной инфраструктуры управления беспилотными летательными аппаратами.

Украина произведет миллион беспилотных летательных аппаратов в 2024 году. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции, передает УНН.

"По производству - миллион дронов в следующем году мы произведем. Миллион мы сделаем. Мы сделаем все, чтобы так оно и было. Я знаю, что так оно и будет", - сказал Зеленский.

Он напомнил о заседании Ставки Верховного главнокомандующего, на котором было "громко" из-за поставок беспилотников. Президент также отметил, в Украине должна быть "инфраструктура по управлению дронами лучшая, не советская, а простая, чтобы использовать очень быстро".

"Очень не нравится, когда логистически у нас остаются, скажем, бюрократические, советские процессы. Когда 26 тысяч дронов лежали на одном складе и не доехали до фронта. Да, было очень громко на Ставке, но не может быть таких пауз, таких проблем", - рассказал он.

Нет времени на "лишние, безрезультатные диалоги": Зеленский об "атаках" Безуглой на Залужного19 декабрь 2023, 18:27 • 17707 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Политика
Україна виробить мільйон безпілотників у 2024 році - Зеленський
Ukraine will produce one million drones in 2024 - Zelenskyy
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