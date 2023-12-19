Нет времени на "лишние, безрезультатные диалоги": Зеленский об "атаках" Безуглой на Залужного
Зеленский отметил, что использует соцсеть, как площадку, где можно ответить на вопросы, передать сигналы обществу.
Не могу проводить выборы во время войны: Зеленский о том, почему не распустит ВР
Президент Зеленский заявил, что не будет распускать Верховную Раду, поскольку выборы нельзя проводить во время войны, несмотря на отсутствие у депутатов морального авторитета.
Взрыв в Кропивницком: в городе взорвали гранату, предварительно без пострадавших
В Кропивницком задержали мужчину, который взорвал гранату; пострадавших нет, сообщает Кировоградская областная военная администрация.
Это будет победой украинской ПВО: Зеленский об открытии аэропорта "Борисполь"
Президент Украины Зеленский заявил, что в Украине работают над восстановлением работы аэропорта "Борисполь", признавая его важность и необходимость усиления противовоздушной обороны.
Правительство выделило 20 миллионов гривен на компенсацию расходов за жилье для ВПЛ
Правительство Украины выделило более 20,6 миллиона гривен на покрытие коммунальных расходов для размещения ВПЛ в различных объектах недвижимости с марта 2022 года по июль 2023 года. Средства распределены между государственными, коммунальными и некоторыми частными учреждениями, сообщает Министерство реинтеграции.
В Минобороны объявили тендер на более тысячи пикапов для ВСУ
Министерство обороны Украины закупает 1016 полноприводных внедорожников для Вооруженных сил, тендерный процесс заканчивается 27 декабря, а поставка должна состояться до 15 марта 2024 года. Бюджет составляет примерно 1,75 миллиарда гривен.
Зеленский отказался рассказать детали о наступательных и оборонительных действиях Украины в 2024 году
Президент Украины Зеленский отказался раскрывать детали военных действий Украины в 2024 году, ссылаясь на трудности, связанные с публичным обсуждением их стратегических целей.
Обмен пленными замедлился, но трек скоро откроется, идет работа над новым обменом - Зеленский
Зеленский сообщил, что обмен пленными с Россией задерживается, но вскоре ожидается прогресс, а также продолжаются усилия, направленные на возвращение многих украинских солдат.
В Кропивницком прогремели взрывы: в ОГА призвали горожан сохранять спокойствие
В Кропивницком произошли взрывы; власти призывают к спокойствию, поскольку полиция и экстренные службы реагируют на происшествия. До инцидента в городе не объявляли воздушную тревогу.
Зеленский заявил, что не подпишет закон о мобилизации женщин
Президент Украины Зеленский объявил, что не подпишет закон о мобилизации женщин, но рассматривает возможность снижения призывного возраста для мужчин до 25 лет, если это будет оправдано.