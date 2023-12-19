Нет времени на "лишние, безрезультатные диалоги": Зеленский об "атаках" Безуглой на Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выпады депутата от "Слуги народа" Марьяны Безуглой в адрес Главнокомандующего Валерия Залужного и отметил, что не имеет времени на "лишние, безрезультатные диалоги", передает УНН.

"Что касается каких-либо моментов в фейсбуке, я не занимаюсь этим, у меня нет времени, ежедневных этих лишних диалогов, безрезультативных", - сказал Зеленский во время итоговой пресс-конференции и добавил, что использует соцсеть, как площадку, где можно ответить на вопросы, передать сигналы обществу.

Глава государства подчеркнул - "надо давать результат государству, а селфи - потом".

"Что касается Марьяны, Валеры, там есть еще несколько человек. Очень сложно. Они любят комментировать, лайкать. Они часто там общаются. То они вместе едут на фронт, то они ссорятся... Нам всем надо давать результат государству, а селфи - потом", - резюмировал Зеленский.

Зеленский рассказал о своих отношениях с Залужным