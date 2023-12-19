Зеленский рассказал о своих отношениях с Залужным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих отношениях с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и объяснил, каких результатов ждет от него, передает УНН.

"С Залужным у меня рабочие отношения, он должен отвечать за результат на поле боя, жду решения по мобилизации, жду конкретных результатов на поле боя", - сказал Зеленский на итоговой пресс-конференции.

В то же время, Президент не ответил на вопрос о том, планирует ли отправить Главкома в отставку.