Зеленский рассказал о своих отношениях с Залужным

Эксклюзив
В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
  •  100520 просмотра

В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

Эксклюзив
Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
  •  107791 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

Эксклюзив
В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
  •  121573 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

Эксклюзив
Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
  •  124949 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

Эксклюзив
Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
  •  123198 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

Эксклюзив
Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
18 декабря  •  145839 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

Эксклюзив
Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
18 декабря  •  144641 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Эксклюзив
Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
18 декабря  •  139004 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

Эксклюзив
Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
18 декабря  •  132846 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

Эксклюзив
Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
18 декабря  •  123261 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

Эксклюзив
Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
18 декабря  •  114881 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

Эксклюзив
Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам
18 декабря  •  107704 просмотра

Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  237613 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
15 декабря  •  247284 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  203100 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Прямой ефир
Популярные новости
США до конца года объявят о еще одном пакете помощи Украине, последнем из профинансированных - Кирби

США до конца года объявят о еще одном пакете помощи Украине, последнем из профинансированных - Кирби

  •  115776 просмотра
В минобороны рф заявили об утренней атаке дронами

В минобороны рф заявили об утренней атаке дронами

  •  112384 просмотра
Китай выражает решительное недовольство по поводу продажи США оружия Тайваню

Китай выражает решительное недовольство по поводу продажи США оружия Тайваню

  •  109760 просмотра
россия 14 декабря впервые с августа применила ракету "Кинжал" для удара по Украине - британская разведка

россия 14 декабря впервые с августа применила ракету "Кинжал" для удара по Украине - британская разведка

  •  104251 просмотра
Армия рф обстреляла Очаков на Николаевщине: повреждены здания в рекреационной зоне побережья

Армия рф обстреляла Очаков на Николаевщине: повреждены здания в рекреационной зоне побережья

  •  102057 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
zelenskii-rasskazal-o-svoikh-otnosheniyakh-s-zaluzhnim

Зеленский рассказал о своих отношениях с Залужным

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 17:32  •  14096 просмотра

Read in English

Президент Зеленский заявил, что имеет рабочие отношения с главнокомандующим Залужным и ждет от него решительных действий по мобилизации и результатов на поле боя, но не прокомментировал возможное увольнение.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих отношениях с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и объяснил, каких результатов ждет от него, передает УНН.

"С Залужным у меня рабочие отношения, он должен отвечать за результат на поле боя, жду решения по мобилизации, жду конкретных результатов на поле боя", - сказал Зеленский на итоговой пресс-конференции.

В то же время, Президент не ответил на вопрос о том, планирует ли отправить Главкома в отставку.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Политика
Зеленський розповів про свої стосунки із Залужним
Zelensky spoke about his relationship with Zaluzhnyi
Новости по теме

Зеленский рассказал о своих отношениях с Залужным

Президент Зеленский заявил, что имеет рабочие отношения с главнокомандующим Залужным и ждет от него решительных действий по мобилизации и результатов на поле боя, но не прокомментировал возможное увольнение.

Политика •   •  14096 просмотра
Зеленский рассказал о своих отношениях с Залужным

На Хмельнитчине во время пожара травмувалсь трое людей, среди них дети

В Хмельницком спасатели спасли мужчину и двух детей от пожара в доме, который произошел, вероятно, из-за короткого замыкания электросети. Пожар был быстро ликвидирован, а пострадавшим оказана медицинская помощь.

Криминал и ЧП •   •  11897 просмотра
На Хмельнитчине во время пожара травмувалсь трое людей, среди них дети

Отсутствие контроля неба Украины имело влияние на южную операцию 2023 года - Зеленский

Президент Украины Зеленский заявил, что неспособность контролировать небо повлияла на южную операцию в 2023 году, отметив потребность в поддержке и боеприпасах. Министр иностранных дел Кулеба подтвердил, что политические решения о приобретении истребителей F-16 приняты, осталось провести техническую подготовку и обучение.

Война •   •  14342 просмотра
Отсутствие контроля неба Украины имело влияние на южную операцию 2023 года - Зеленский

Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО, а какие-то "частичные предложения" - бред

По словам Президента, если часть Украины будет в НАТО, то российский диктатор путин начнет войну с НАТО.

Политика •   •  12199 просмотра
Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО, а какие-то "частичные предложения" - бред

"Если одна страна не поддержит, найдутся другие инструменты": Зеленский о пакете на 50 млрд от ЕС

Зеленский уверен, что Украина получит пакет помощи ЕС в размере 50 миллиардов евро, заявив, что существуют альтернативные меры, если какая-либо страна выступит против этого. Он также надеется на дальнейшую поддержку со стороны США.

Экономика •   •  13925 просмотра
"Если одна страна не поддержит, найдутся другие инструменты": Зеленский о пакете на 50 млрд от ЕС

Россияне атаковали Никополь из артиллерии и беспилотников, попали по объекту инфраструктуры

Во вторник россияне пять раз атаковали Никополь из артиллерии и беспилотников, повредив инфраструктуру и здания, но обошлось без жертв. Также было повреждено более пятидесяти солнечных панелей, линии электропередач и газопроводы.

Война •   •  15085 просмотра
Россияне атаковали Никополь из артиллерии и беспилотников, попали по объекту инфраструктуры

Зеленский заверил, что был готов поехать в Израиль

Зеленский был готов посетить Израиль после вторжения ХАМАСа и предположил, что его иностранные коллеги имели другие приоритеты.

Политика •   •  11375 просмотра
Зеленский заверил, что был готов поехать в Израиль

В "Нафтогазе" заявили о завершении интеграции обл- и горгазов

Группа Нафтогаз завершает интеграцию 27 облгазов и горгазов, обеспечивая стабильную работу газовой инфраструктуры в Украине. Для клиентов режим работы этих компаний остается неизменным.

Экономика •   •  13957 просмотра
В "Нафтогазе" заявили о завершении интеграции обл- и горгазов

Украина вводит разрешительную систему для захоронения или переработки отходов

Украина ввела новую разрешительную систему в сфере обращения с отходами, которая требует от компаний соблюдения определенных стандартов деятельности. Реформа, направленная на контроль за утилизацией отходов и согласование с европейскими директивами, позволяет подавать заявки на получение разрешений онлайн через Экосистему.

Экономика •   •  13530 просмотра
Украина вводит разрешительную систему для захоронения или переработки отходов

Военные предложили мобилизовать 450-500 тысяч человек - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о предложении мобилизовать 450-500 тысяч дополнительных военнослужащих, отметив необходимость конкретики и решения демобилизационных и финансовых аспектов, что может стоить Украине дополнительных 500 миллиардов гривен.

Война •   •  22484 просмотра
Военные предложили мобилизовать 450-500 тысяч человек - Зеленский