Зеленский рассказал о своих отношениях с Залужным
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что имеет рабочие отношения с главнокомандующим Залужным и ждет от него решительных действий по мобилизации и результатов на поле боя, но не прокомментировал возможное увольнение.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих отношениях с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и объяснил, каких результатов ждет от него, передает УНН.
"С Залужным у меня рабочие отношения, он должен отвечать за результат на поле боя, жду решения по мобилизации, жду конкретных результатов на поле боя", - сказал Зеленский на итоговой пресс-конференции.
В то же время, Президент не ответил на вопрос о том, планирует ли отправить Главкома в отставку.
Зеленский рассказал о своих отношениях с Залужным
Президент Зеленский заявил, что имеет рабочие отношения с главнокомандующим Залужным и ждет от него решительных действий по мобилизации и результатов на поле боя, но не прокомментировал возможное увольнение.
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