Создание Сил беспилотных систем: Зеленский объяснил, какие задачи стоят перед армией, Минобороны и правительством

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал создание отдельного рода сил - Сил беспилотных систем - и отметил, что соответствующее решение должно дать вполне конкретный результат уже в ближайшее время, передает УНН.

"Только что подписал указ, который начинает создание в наших Силах обороны отдельного рода сил - Сил беспилотных систем. И это не вопрос будущего - это то, что должно дать вполне конкретный результат уже в ближайшее время. Этот год должен стать решающим во многих аспектах. И, очевидно, - на поле боя. Дроны - беспилотные системы - доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию с безопасностью в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле - это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение оккупантов и их техники - это также дроны. Сейчас перечень задач четкий: специальные штатные должности под работу с дронами, специальные подразделения, эффективная тренировка, систематизация опыта, постоянное масштабирование производств и привлечение лучших идей, лучших специалистов в эту сферу. Это задача и для армии, и для Министерства обороны и правительства в целом. И, чтобы дать необходимую координацию в Силах обороны, обеспечить надлежащий уровень планирования и качество логистики, в структуре Вооруженных Сил будут созданы Силы беспилотных систем. Соответствующие предложения будут внесены на рассмотрение СНБО", - сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.

Президент подчеркнул, что продолжается перезагрузка государственной системы - тех ее элементов, которые нужны, чтобы Украина достигла своих целей.

"Вполне справедливых целей. Украина может победить. Должна победить. И мы должны все для этого сделать! Спасибо всем, кто помогает! Слава всем, кто бьется и работает ради нашего государства!" - резюмировал он.

Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род сил для беспилотников