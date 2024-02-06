Создание Сил беспилотных систем: Зеленский объяснил, какие задачи стоят перед армией, Минобороны и правительством
Президент Зеленский объявил о создании нового вида Вооруженных сил Украины под названием "Силы беспилотных систем" для координации и совершенствования использования беспилотников для защиты от российского вторжения.
Прокуратура начала расследование дроновой атаки по Марганцу, где были травмированы два человека
Генеральная прокуратура начала уголовное расследование по факту атаки российского беспилотника на Марганец Никопольского района, в результате которой были ранены два человека, повреждены жилые дома и автомобиль.
На Черниговщине из-за поднятия уровня воды в реке разрушена часть дороги - Чаус
Из-за поднятия уровня воды в реке Муравля разрушена часть дороги возле села Семаки Черниговского района, обустраивается временный объезд.
Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род сил для беспилотников
Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, в Украине предлагается создать отдельный род войск под названием "Силы беспилотных систем" для управления беспилотными летательными аппаратами.
После исторического турнира теннисистка Ястремская вернулась в Одессу: Кипер рассказал о встрече с "гордостью" страны
Председатель Одесской областной государственной администрации встретился с украинской теннисисткой Даяной Ястремской, чтобы обсудить развитие тенниса в регионе после того, как она дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии.
Сближение Украины и НАТО продолжается: заместитель министра обороны Павлюк провел встречу с международными партнерами
Первый заместитель министра обороны Украины провел онлайн-встречу с международными партнерами, чтобы обсудить совершенствование структуры военного управления Украины и внедрение евроатлантических принципов и практик, а также координацию ответов на будущие угрозы безопасности.
В подвале столичной многоэтажки киевлянин обнаружил артиллерийский снаряд
Киевлянин обнаружил взрывное устройство - вероятно артиллерийский снаряд - в подвале жилого дома в Соломенском районе столицы.
Харьковщина: прокуроры показали последствия обстрелов в Песчаном и Глушковке
В результате российского обстрела гражданских районов в Купянском районе была ранена 71-летняя женщина и повреждены несколько домов.
Миллионные сбережения, приличные зарплаты: как живут заместители мэра-соратника Гройсмана
Заместители городского головы Винницы задекларировали миллионные сбережения, многочисленные объекты недвижимости и высокие зарплаты, самая высокая из которых - почти 800 тыс. грн в год - у Сергея Тимощука.
В начале года НАПК выявило почти 30 коррупциогенных факторов среди 392 правовых актов правительства и законов
НАПК выявило коррупционные риски в законопроектах об изменениях в процедуры банкротства и либерализации рынка земли.