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Україна готується до виробництва дронів-камікадзе по типу "ланцет" - Федоров

Україна готується до виробництва дронів-камікадзе по типу "ланцет" - Федоров

Київ • УНН

 • 28955 перегляди

Незабаром Україна почне серійне виробництво дронів-камікадзе, подібних до російських безпілотників "Ланцет" з дальністю польоту до 40 км.

Невдовзі Україна розпочне масово виготовляти дрони-камікадзе по типу російських "ланцетів" з дальністю до 40 км. Про це в інтерв'ю виданню Forbes заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі 

За його словами, наразі в України достатньо велика кількість коптерів, FPV-дронів, які можуть вражати ціль у радіусі до 20 кілометрів. 

Нам потрібно вражати на 40 км. Дрони за типом "Ланцетів" досить високотехнологічні, і знадобилося пів року, щоб розігнати ринок в цьому напрямку. Зараз на радах є певна кількість компаній і ми тестуємо продукти

- розповів Федоров.

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За його словами, буквально в найближчі тижні вирішиться доля контактів по дронах типу "ланцет". У відповідь на питання коли на полі бої може з'явитись аналог українського "ланцету" Федоров заявив, що вже є перші поодинокі бойові застосування.

Водночас урядовець пояснив, що йому важко сказати точну дату появи нових дронів на озброєнні Сил оборони

Важко назвати конкретні дати, але протягом двох місяців інформація вже почне з'являтися в російських пабліках – як палають їхні танки

- підсумував Федоров.

Довідково

Ланцет" - один з найбільш ефективних російських безпілотників на фронті.

Ці дрони переважно використовуються для знищення або пошкодження великих та важливих цілей, як-от систем ППО чи артилерії. Ці БпЛА випускають у двох версіях: важкій — це "Ланцет-3", вага якого становить 12 кг, а також легкій — "Ланцет-1" з вагою 5 кг.

Нагадаємо

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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