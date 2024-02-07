Украина готовится к производству дронов-камикадзе по типу "ланцет" - Федоров

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
  •  127732 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
  •  185814 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  209274 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  205976 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  237525 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  247054 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  204371 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  188069 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  284547 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  356758 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
forbesForbes
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Loading...
Новости по теме

Украина готовится к производству дронов-камикадзе по типу "ланцет" - Федоров

Вскоре Украина начнет серийное производство дронов-камикадзе, подобных российским беспилотникам "Ланцет" с дальностью полета до 40 км.

Война •   •  21571 просмотра
Украина готовится к производству дронов-камикадзе по типу "ланцет" - Федоров

В Одесской области задержаны сотрудник ТЦК и полицейский, которые за 7 тыс. долларов продавали "белые билеты" для уклонения от военной службы

В Одесской области задержали работника военкомата и правоохранителя, которые за 7 тыс. долларов продавали фальшивые медицинские справки для уклонения от военной службы.

Криминал и ЧП •   •  19228 просмотра
В Одесской области задержаны сотрудник ТЦК и полицейский, которые за 7 тыс. долларов продавали "белые билеты" для уклонения от военной службы

Рада разрешила клиникам хранить, а не утилизировать замороженные репродуктивные клетки погибших военных

Парламент принял законопроект, который позволяет клиникам хранить замороженные репродуктивные клетки погибших воинов в течение трех лет, а не утилизировать их.

Общество •   •  20916 просмотра
Рада разрешила клиникам хранить, а не утилизировать замороженные репродуктивные клетки погибших военных

"Украина до конца года получит миллион боеприпасов": Шмыгаль обсудил с Боррелем военную поддержку

Премьер-министр Украины и глава дипломатии ЕС обсудили предоставление Украине военной поддержки, включая 1 миллион боеприпасов до конца года, а также усиление санкций против России и конфискацию российских активов.

Война •   •  20051 просмотра
"Украина до конца года получит миллион боеприпасов": Шмыгаль обсудил с Боррелем военную поддержку

Умеров передумал защищать репутацию Минобороны в скандале с несуществующими "яйцами по 17 грн"

Министерство обороны отозвало свой иск к Государственной аудиторской службе относительно закупки яиц по 17 гривен после того, как министром обороны стал Рустем Умеров.

Политика •   •  13076 просмотра
Умеров передумал защищать репутацию Минобороны в скандале с несуществующими "яйцами по 17 грн"

В Херсонской области еще один раненый из-за вражеского обстрела - ОВА

56-летний мужчина получил ранения в результате российского обстрела вблизи поселка Молодежное Херсонской области.

Война •   •  13159 просмотра
В Херсонской области еще один раненый из-за вражеского обстрела - ОВА

Обсудили военную помощь и санкции против рф: Стефанчук провел встречу с Боррелем

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился с Вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь Украине, имплементацию мирной формулы, гарантии безопасности ЕС, санкции против России и конфискацию российских активов.

Война •   •  15696 просмотра
Обсудили военную помощь и санкции против рф: Стефанчук провел встречу с Боррелем

Британская разведка: кремль для "вагнеровцев" строит новую базу

На юге россии строят новую основу базу для наемников ЧВК "вагнер". На новой базе также будет размещен новый добровольческий корпус росгвардии.

Война •   •  12610 просмотра
Британская разведка: кремль для "вагнеровцев" строит новую базу

Украина обсудила с Польшей недопущение возобновления блокады границы

Украина обсудила с Польшей вопрос недопущения возобновления польскими перевозчиками блокады общей границы.

Экономика •   •  16364 просмотра
Украина обсудила с Польшей недопущение возобновления блокады границы

Стая косаток, застрявшая в дрейфующих льдах у побережья Японии, предположительно смогла спастись

Стая из 13 косаток, оказавшаяся в ловушке под дрейфующими льдами у берегов Японии, вероятно, смогла спастись после того, как плотные льдины расшатались.

Новости Мира •   •  11110 просмотра
Стая косаток, застрявшая в дрейфующих льдах у побережья Японии, предположительно смогла спастись