Вскоре Украина начнет массово производить дроны-камикадзе по типу российских "ланцетов" с дальностью до 40 км. Об этом в интервью изданию Forbes заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

По его словам, сейчас в Украине достаточно большое количество коптеров, FPV-дронов, которые могут поражать цель в радиусе до 20 километров.

Нам нужно поражать на 40 км. Дроны по типу "Ланцетов" достаточно высокотехнологичны, и понадобилось полгода, чтобы разогнать рынок в этом направлении. Сейчас на советах есть определенное количество компаний и мы тестируем продукты - рассказал Федоров.

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По его словам, буквально в ближайшие недели решится судьба контактов по дронам типа "ланцет". В ответ на вопрос когда на поле боя может появиться аналог украинского "ланцетов" Федоров заявил, что уже есть первые единичные боевые применения.

В то же время чиновник пояснил, что ему трудно сказать точную дату появления новых дронов на вооружении Сил обороны

Трудно назвать конкретные даты, но в течение двух месяцев информация уже начнет появляться в российских пабликах - как горят их танки - подытожил Федоров.

Справочно

Ланцет" - один из самых эффективных российских беспилотников на фронте.

Эти дроны преимущественно используются для уничтожения или повреждения крупных и важных целей, например систем ПВО или артиллерии. Эти БпЛА выпускают в двух версиях: тяжелой - это "Ланцет-3", вес которого составляет 12 кг, а также легкой - "Ланцет-1" с весом 5 кг.

Напомним

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