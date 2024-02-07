Украина готовится к производству дронов-камикадзе по типу "ланцет" - Федоров
Вскоре Украина начнет серийное производство дронов-камикадзе, подобных российским беспилотникам "Ланцет" с дальностью полета до 40 км.
В Одесской области задержаны сотрудник ТЦК и полицейский, которые за 7 тыс. долларов продавали "белые билеты" для уклонения от военной службы
В Одесской области задержали работника военкомата и правоохранителя, которые за 7 тыс. долларов продавали фальшивые медицинские справки для уклонения от военной службы.
Рада разрешила клиникам хранить, а не утилизировать замороженные репродуктивные клетки погибших военных
Парламент принял законопроект, который позволяет клиникам хранить замороженные репродуктивные клетки погибших воинов в течение трех лет, а не утилизировать их.
"Украина до конца года получит миллион боеприпасов": Шмыгаль обсудил с Боррелем военную поддержку
Премьер-министр Украины и глава дипломатии ЕС обсудили предоставление Украине военной поддержки, включая 1 миллион боеприпасов до конца года, а также усиление санкций против России и конфискацию российских активов.
Умеров передумал защищать репутацию Минобороны в скандале с несуществующими "яйцами по 17 грн"
Министерство обороны отозвало свой иск к Государственной аудиторской службе относительно закупки яиц по 17 гривен после того, как министром обороны стал Рустем Умеров.
В Херсонской области еще один раненый из-за вражеского обстрела - ОВА
56-летний мужчина получил ранения в результате российского обстрела вблизи поселка Молодежное Херсонской области.
Обсудили военную помощь и санкции против рф: Стефанчук провел встречу с Боррелем
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился с Вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь Украине, имплементацию мирной формулы, гарантии безопасности ЕС, санкции против России и конфискацию российских активов.
Британская разведка: кремль для "вагнеровцев" строит новую базу
На юге россии строят новую основу базу для наемников ЧВК "вагнер". На новой базе также будет размещен новый добровольческий корпус росгвардии.
Украина обсудила с Польшей недопущение возобновления блокады границы
Украина обсудила с Польшей вопрос недопущения возобновления польскими перевозчиками блокады общей границы.
Стая косаток, застрявшая в дрейфующих льдах у побережья Японии, предположительно смогла спастись
Стая из 13 косаток, оказавшаяся в ловушке под дрейфующими льдами у берегов Японии, вероятно, смогла спастись после того, как плотные льдины расшатались.