Полторы тысячи беспилотников в сутки: Боррелю показали, как Украина создает "Армию дронов"

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель посетил украинское предприятие по изготовлению дронов-камикадзе. Об этом европейский дипломат рассказал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Боррель рассказал, что увидел, как украинцы производят FPV-дроны для "Армии дронов".

Вчера имел возможность воочию увидеть украинскую изобретательность - недавний стартап сейчас производит 1500 маленьких дронов в день в рамках программы "Армия дронов - говорится в заметке.

Дополнение

За прошедшую неделю ударные беспилотники "Армии дронов" уничтожили около 150 российских солдат и около 400 опорных пунктов.

Украина готовится к производству дронов-камикадзе по типу "ланцет" - Федоров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский о создании нового вида Вооруженных сил Украины под названием "Силы беспилотных систем" для координации и совершенствования использования беспилотников для защиты от российского вторжения.