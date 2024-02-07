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Полторы тысячи беспилотников в сутки: Боррелю показали, как Украина создает "Армию дронов"

Полторы тысячи беспилотников в сутки: Боррелю показали, как Украина создает "Армию дронов"

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 12:41  •  13333 просмотра

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Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель посетил украинскую компанию, которая производит 1500 дронов в день в рамках украинской программы "Армия беспилотников".

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель посетил украинское предприятие по изготовлению дронов-камикадзе. Об этом европейский дипломат рассказал на своей странице  в соцсети Х, передает УНН.

Детали 

Боррель рассказал, что увидел, как украинцы производят FPV-дроны для "Армии дронов".

Вчера имел возможность воочию увидеть украинскую изобретательность - недавний стартап сейчас производит 1500 маленьких дронов в день в рамках программы "Армия дронов

- говорится в заметке. 

Дополнение

За прошедшую неделю ударные беспилотники "Армии дронов" уничтожили около 150 российских солдат и около 400 опорных пунктов.

Украина готовится к производству дронов-камикадзе по типу "ланцет" - Федоров07 февраль 2024, 12:15 • 21533 просмотра

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский о создании нового вида Вооруженных сил Украины под названием "Силы беспилотных систем" для координации и совершенствования использования беспилотников для защиты от российского вторжения.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаТехнологии
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
khosep-borrelЖозеп Боррель
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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Півтори тисячі безпілотників на добу: Боррелю показали, як Україна створює "Армію дронів"
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