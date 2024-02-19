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Актуальне
Канада передасть Україні понад 800 безпілотників SkyRanger

Канада передасть Україні понад 800 безпілотників SkyRanger

Київ • УНН

 • 30137 перегляди

Канада передасть Україні понад 800 багатоцільових безпілотників SkyRanger R70 для допомоги у боротьбі з Росією, повідомив міністр оборони Канади Білл Блер.

Канада передасть понад 800 багатоцільових безпілотних літальних комплексів SkyRanger R70 Україні для допомоги у війні з Росією. Про це заявив у понеділок міністр оборони Канади Білл Блер, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що безпілотники, отримані від Teledyne у Ватерлоо, Онтаріо, оцінені в понад 70 мільйонів доларів. Допомогу профінансовано за рахунок військової підтримки розміром 500 мільйонів канадських доларів, про яку прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив торік у Києві.

Сьогоднішнє оголошення гарантує, що Україна має безпілотники, необхідні для виявлення та ідентифікації цілей, які мають вирішальне значення для поточної боротьби України. Канада підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно

сказав Блер.

Безпілотники SkyRanger R70 виробляються в Канаді й поставляються компанією Teledyne. Вони оснащені "різними системи відеокамер і мають прилади для виявлення та ідентифікації цілей", маса вибухівки до до 3,5 кілограмів. Очікується, що Канада поставить дрони SkyRanger до початку квітня.

Доповнення

З лютого 2022 року Канада виділила понад 9,7 млрд канадських доларів допомоги Україні, у тому числі понад 2,4 млрд канадських доларів військової допомоги.

Зовсім недавно під час зустрічі з союзниками по НАТО в Брюсселі 14 лютого Блер заявив, що Канада пожертвує Україні понад 60 мільйонів канадських доларів.

Канада та Фінляндія обговорили спільне відновлення України09.02.24, 01:28 • 52103 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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