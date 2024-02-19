Канада передаст Украине более 800 беспилотников SkyRanger

Канада передаст более 800 многоцелевых беспилотных летательных комплексов SkyRanger R70 Украине для помощи в войне с Россией. Об этом заявил в понедельник министр обороны Канады Билл Блэр, передает УНН.

Детали

Отмечается, что беспилотники, полученные от Teledyne в Ватерлоо, Онтарио, оценены в более 70 миллионов долларов. Помощь профинансирована за счет военной поддержки в размере 500 миллионов канадских долларов, о которой премьер-министр Джастин Трюдо заявил в прошлом году в Киеве.

Сегодняшнее объявление гарантирует, что Украина имеет беспилотники, необходимые для обнаружения и идентификации целей, которые имеют решающее значение для текущей борьбы Украины. Канада будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется сказал Блэр.

Беспилотники SkyRanger R70 производятся в Канаде и поставляются компанией Teledyne. Они оснащены "различными системы видеокамер и имеют приборы для обнаружения и идентификации целей", масса взрывчатки до до 3,5 килограммов. Ожидается, что Канада поставит дроны SkyRanger до начала апреля.

Дополнение

С февраля 2022 года Канада выделила более 9,7 млрд канадских долларов помощи Украине, в том числе более 2,4 млрд канадских долларов военной помощи.

Совсем недавно во время встречи с союзниками по НАТО в Брюсселе 14 февраля Блэр заявил, что Канада пожертвует Украине более 60 миллионов канадских долларов.

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