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Канада передаст Украине более 800 беспилотников SkyRanger

Канада передаст Украине более 800 беспилотников SkyRanger

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 21:41  •  9657 просмотра

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Канада передаст Украине более 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70 для помощи в борьбе с Россией, сообщил министр обороны Канады Билл Блэр.

Канада передаст более 800 многоцелевых беспилотных летательных комплексов SkyRanger R70 Украине для помощи в войне с Россией. Об этом заявил в понедельник министр обороны Канады Билл Блэр, передает УНН.

Детали

Отмечается, что беспилотники, полученные от Teledyne в Ватерлоо, Онтарио, оценены в более 70 миллионов долларов. Помощь профинансирована за счет военной поддержки в размере 500 миллионов канадских долларов, о которой премьер-министр Джастин Трюдо заявил в прошлом году в Киеве.

Сегодняшнее объявление гарантирует, что Украина имеет беспилотники, необходимые для обнаружения и идентификации целей, которые имеют решающее значение для текущей борьбы Украины. Канада будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется

сказал Блэр.

Беспилотники SkyRanger R70 производятся в Канаде и поставляются компанией Teledyne. Они оснащены "различными системы видеокамер и имеют приборы для обнаружения и идентификации целей", масса взрывчатки до до 3,5 килограммов. Ожидается, что Канада поставит дроны SkyRanger до начала апреля.

Дополнение

С февраля 2022 года Канада выделила более 9,7 млрд канадских долларов помощи Украине, в том числе более 2,4 млрд канадских долларов военной помощи.

Совсем недавно во время встречи с союзниками по НАТО в Брюсселе 14 февраля Блэр заявил, что Канада пожертвует Украине более 60 миллионов канадских долларов.

Канада и Финляндия обсудили совместное восстановление Украины8 февраля 2024, 23:28 • 50192 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаПолитика
bryusselБрюссель
kanadaКанада
ukrainaУкраина
kievКиев
Канада передасть Україні понад 800 безпілотників SkyRanger
Canada to provide Ukraine with over 800 SkyRanger drones
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Канада передаст Украине более 800 беспилотников SkyRanger

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