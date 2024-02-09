Канада и Финляндия обсудили совместное восстановление Украины

Министр торговли Канады Мэри Энджи встретилась с финским коллегой Вилле Тавио. Министры говорили о твердой преданности обеих стран Украине и важности сотрудничества для поддержки ее восстановления и реконструкции. Об этом сообщил МИД Канады, передает УНН.

Детали

Также собеседники затронули тему перехода на "зеленую" экономику и обсудили ответственную добычу критических минералов.

Поскольку Канада и Финляндия - партнеры, которые доверяют друг другу и уважают основанную на правилах международную торговлю и инвестиции, министры обсудили глобальную экономическую безопасность и устойчивость отметили в МИД Канады.

Канада намерена передать Украине авиационные ракеты