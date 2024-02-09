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Канада и Финляндия обсудили совместное восстановление Украины

Канада и Финляндия обсудили совместное восстановление Украины

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 23:28  •  561 просмотра

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Министры торговли Канады и Финляндии обсудили свою решительную приверженность поддержке восстановления и реконструкции Украины путем сотрудничества в сфере перехода к зеленой экономике и ответственной добычи критически важных полезных ископаемых.

Министр торговли Канады Мэри Энджи встретилась с финским коллегой Вилле Тавио. Министры говорили о твердой преданности обеих стран Украине и важности сотрудничества для поддержки ее восстановления и реконструкции. Об этом сообщил МИД Канады, передает УНН.

Детали

Также собеседники затронули тему перехода на "зеленую" экономику и обсудили ответственную добычу критических минералов.

Поскольку Канада и Финляндия - партнеры, которые доверяют друг другу и уважают основанную на правилах международную торговлю и инвестиции, министры обсудили глобальную экономическую безопасность и устойчивость

отметили в МИД Канады.

Канада намерена передать Украине авиационные ракеты03 февраль 2024, 04:21 • 100420 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаПолитика
finlyandiyaФинляндия
kanadaКанада
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Канада та Фінляндія обговорили спільне відновлення України
Canada and Finland discuss joint recovery of Ukraine
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Канада и Финляндия обсудили совместное восстановление Украины

Министры торговли Канады и Финляндии обсудили свою решительную приверженность поддержке восстановления и реконструкции Украины путем сотрудничества в сфере перехода к зеленой экономике и ответственной добычи критически важных полезных ископаемых.

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Канада и Финляндия обсудили совместное восстановление Украины

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