Канада та Фінляндія обговорили спільне відновлення України
Київ • УНН
Міністри торгівлі Канади та Фінляндії обговорили свою рішучу прихильність підтримці відновлення та реконструкції України шляхом співпраці у сфері переходу до зеленої економіки та відповідального видобутку критично важливих корисних копалин.
Міністерка торгівлі Канади Мері Енджі зустрілась із фінським колегою Вілле Тавіо. Міністри говорили про тверду відданість обох країн Україні та важливість співпраці задля підтримки її відновлення й реконструкції. Про це повідомило МЗС Канади, передає УНН.
Деталі
Також співрозмовники порушили тему переходу на "зелену" економіку та обговорили відповідальний видобуток критичних мінералів.
Оскільки Канада й Фінляндія - партнери, які довіряють один одному та поважають засновану на правилах міжнародну торгівлю й інвестиції, міністри обговорили глобальну економічну безпеку й стійкість
Канада має намір передати Україні авіаційні ракети03.02.24, 06:21 • 100756 переглядiв