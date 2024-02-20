Киев стремится привлечь полтора миллиарда долларов на производство беспилотников в Украине - Минобороны
Киев • УНН
Министерство обороны представило военным атташе стран-партнеров потребности Украины в развитии беспилотной коалиции и обратилось к ним за поддержкой в финансировании украинского производства беспилотников.
Министерство обороны рассказало международным партнерам о потребностях Украины по развитию Коалиции дронов и назвало ее основные цели. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, пишет УНН.
Детали
Минобороны представило видение развития Коалиции дронов и приоритетные цели военным атташе из трех десятков стран-участниц Контактной группы по вопросам обороны Украины (форма "Рамштайн").
В частности, Украина в рамках Коалиции дронов нуждается в поддержке от стран-партнеров по трем основным направлениям:
- Поставка готовых БПЛА и компонентной базы
- Создание программных решений для военных в кратчайшие сроки
- Финансирование украинского производства дронов
Мы ищем возможности привлечь 1,5 миллиарда долларов в производство БПЛА в Украине. Призываем партнеров инвестировать в эффективные исследования и разработку дронов. Ведь именно в Украине расстояние от создания до применения БПЛА на поле боя является кратчайшим в мире. Эти разработки могут гарантировать безопасность ваших стран и граждан на десятилетия вперед
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Также она анонсировала создание пространства Soft Power, которое объединит мировых инженеров для развития беспилотных систем в Украине.
Отмечается, что Минобороны получает много запросов от военных о потребностях в новых технологиях. Поэтому цель Soft Power - помочь разработчикам строить инновационные решения не с нуля, а на базе боевого опыта.
Украинские военные имеют уникальный опыт использования беспилотников как в наступательных, так и в оборонительных операциях. Дроны разведывают, поражают технику, логистику, командные пункты, передают информацию - дроны стали в один ряд с классическим оружием. Инвестиция в наши разработки, обмен инновационными решениями и передача дронов - прямой вклад в наши успешные операции и защиту Украины и цивилизованного мира
Справочно
Коалиция дронов официально стартовала на прошлой неделе в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины. Солидерами коалиции являются Великобритания и Латвия. Всего участниками являются восемь стран - также Дания, Эстония, Литва, Нидерланды, Германия и Швеция.
Напомним
В Министерстве обороны Латвии по итогам встречи в формате "Рамштайн" заявили, что Коалиция дронов имеет целью передать Украине один миллион беспилотников.
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Киев стремится привлечь полтора миллиарда долларов на производство беспилотников в Украине - Минобороны
Министерство обороны представило военным атташе стран-партнеров потребности Украины в развитии беспилотной коалиции и обратилось к ним за поддержкой в финансировании украинского производства беспилотников.
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