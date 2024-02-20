Применение всех видов беспилотных систем ВСУ на ряд пунктов выше и эффективнее, чем у противника - заместитель главнокомандующего

Вооруженные силы Украины гораздо эффективнее используют беспилотные системы на фронте, чем противник. Об этом во время брифинга рассказал заместитель главнокомандующего ВСУ полковник Вадим Сухаревский, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, насколько Украина отстает в вопросе дронов от врага, Сухаревский ответил:

"В таких вопросах я всегда отталкиваюсь от двух основных моментов: мы должны говорить об эффективном применении, далее о наличии сил и средств в этих моментах. Относительно эффективности. Благодаря нашим ребятам на фронте, благодаря их профессионализму, вдохновению эффективность применения всех видов беспилотных систем у нас на ряд пунктов выше и эффективнее".

Сухаревский рассказал о количественном и качественном компоненте дронов, отметив, что между всеми министерствами, которые вовлечены в вопросы беспилотных систем, есть "максимальное содействие и понимание".

Хочу отметить максимальное содействие, максимальное понимание. Попытки от Кабмина найти средства, выделить, обеспечить, распределить. Работа ведется просто колоссальная. Мы сейчас контрактуем более миллиона боеприпасов различного типа на сумму более 6 млрд гривен. По производству, закупке дронов, по союзническим поставкам, все эти процессы запущены, оно все идет. Поэтому если говорить о том, насколько мы отстаем или опережаем в этом плане противника, я бы поставил где-то 50 на 50. - добавил Сухаревский.

Кроме того, заместитель главнокомандующего отметил, что враг "движется и имеет мощную производственную базу, но Украина где-то догоняет, где-то опережает".

Но этот паритет мы делаем, сделаем все для того, чтобы его улучшить и опередить его". Об эффективности. Применение и наша результативность в десятки раз эффективнее, чем у противника. - резюмировал Сухаревский.

Напомним

Министерство обороны рассказало международным партнерам о потребностях Украины по развитию Коалиции дронов и назвало ее основные цели.