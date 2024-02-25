Цього року буде виготовлено понад мільйон FVP-дронів - Федоров
Київ • УНН
Віце-прем'єр-міністр України оголосив, що цього року Україна виготовить понад 1 мільйон безпілотників FVP, а також інші типи БПЛА.
Цього року буде виготовлено понад мільйон FVP-дронів, окрім інших різновидів БпЛА. Про це заявив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на форумі "Україна. Рік 2024", пише УНН.
У нас є 300 тис. інженерів та 200 компаній, які виробляють тільки БпЛА... Президент Зеленський наприкінці минулого року оголосив план, що цього року буде вироблено понад мільйон дронів. І вся урядова команда працює над цим... І вже сотні тисяч БПлА законтрактовані. І ця ціль у цьому році буде виконана. І тільки FVP-дронів буде понад мільйон, а взагалі по кожному напрямку, а й розвідувальні, ударні, далекобійні камікадзе БПЛА, і човни, і наземні платформи, і РЕБ - усього цього у цьому році буде більше
Дрони зі штучним інтелектом вже тестуються окремими підрозділами ЗСУ на фронті - Сухаревський20.02.24, 20:45 • 31812 переглядiв