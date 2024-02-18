В Украине заработала межведомственная команда Ukraine Deal Team - Камышин
Киев • УНН
В Украине начала свою деятельность межведомственная группа Ukraine Deal Team, которая уже активно ведет три крупных проекта совместно с американскими оборонными компаниями.
В Украине заработала межведомственная команда Ukraine Deal Team, которая уже имеет в работе три крупных проекта с американскими оборонными компаниями. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, передает УНН.
Детали
Очередная встреча со Специальным представителем США по вопросам восстановления Украины, Секретарем Пенни Прицкер. Ukraine Deal Team, о которой договорились в декабре на International Defence Industries Forum: US Edition, уже работает. У нас в работе 3 крупных проекта с американскими оборонными компаниями
Он выразил благодарность Прицкер за ее безграничную энергию и поддержку.
Напомним
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин предложил странам НАТО закупить миллион беспилотников у украинских производителей.
Миллион дронов для Украины: Камышин предложил странам НАТО закупить беспилотники у украинских производителей16 февраля 2024, 17:36 • 23797 просмотров
В Украине заработала межведомственная команда Ukraine Deal Team - Камышин
В Украине начала свою деятельность межведомственная группа Ukraine Deal Team, которая уже активно ведет три крупных проекта совместно с американскими оборонными компаниями.
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