В Україні запрацювала міжвідомча команда Ukraine Deal Team - Камишін
Київ • УНН
В Україні розпочала свою діяльність міжвідомча група Ukraine Deal Team, що вже активно веде три великих проекти спільно з американськими оборонними компаніями.
В Україні запрацювала міжвідомча команда Ukraine Deal Team, яка вже має в роботі три великі проекти з американськими оборонними компаніями. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, передає УНН.
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Чергова зустріч зі Спеціальним представником США з питань відновлення України, Секретарем Пенні Пріцкер. Ukraine Deal Team, про яку домовилися у грудні на International Defence Industries Forum: US Edition, вже працює. У нас в роботі 3 великі проекти з американськими оборонними компаніями
Він висловив вдячність Пріцкер за її безмежну енергію та підтримку.
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