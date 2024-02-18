В Україні запрацювала міжвідомча команда Ukraine Deal Team - Камишін

В Україні запрацювала міжвідомча команда Ukraine Deal Team, яка вже має в роботі три великі проекти з американськими оборонними компаніями. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, передає УНН.

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Чергова зустріч зі Спеціальним представником США з питань відновлення України, Секретарем Пенні Пріцкер. Ukraine Deal Team, про яку домовилися у грудні на International Defence Industries Forum: US Edition, вже працює. У нас в роботі 3 великі проекти з американськими оборонними компаніями - повідомив Камишін.

Він висловив вдячність Пріцкер за її безмежну енергію та підтримку.

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Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін запропонував країнам НАТО закупити мільйон безпілотників в українських виробників.

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