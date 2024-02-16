Мільйон дронів для України: Камишін запропонував країнам НАТО закупити безпілотники в українських виробників
Київ • УНН
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України запропонував країнам НАТО закупити один мільйон безпілотників в українських виробників для надання військової допомоги Україні.
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін запропонував країнам НАТО закупити мільйон безпілотників в українських виробників. Це відбулось під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН з посиланням на Мінстратегпром.
"Йдеться про ті БпЛА, які домовились передати Україні наші союзники в межах військової допомоги. Про це рішення заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 15 лютого в Брюсселі", - йдеться в повідомленні.
Від імені всієї української оборонної промисловості Камишін закликав НАТО закупити цей мільйон БпЛА в українських виробників.
"Спроможності є, технології є, інженери є. Ми можемо робити як дешеві FPV-дрони - так і речі, що летять понад 1000 км, а ще наземні та морські. Бойові та евакуаційні, розвідувальні та ударні. Ефективність наших дронів доведена на фронті, а їхня вартість максимально конкурентна. Замовити мільйон дронів в Україні — найкращий спосіб зробити більше росіян хорошими", — сказав Камишін.
Доповнення
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що група союзників НАТО спільно реалізує мету щодо постачання мільйона дронів Україні.
Міністерство оборони Латвії повідомило, що кілька країн погодилися приєднатися до Коаліції дронів, щоб надати Україні 1 мільйон безпілотників і навчити українські війська їх використанню, а Латвія пообіцяла виділити 10 мільйонів євро на просування коаліції.