Миллион дронов для Украины: Камышин предложил странам НАТО закупить беспилотники у украинских производителей

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин предложил странам НАТО закупить миллион беспилотников у украинских производителей. Это произошло во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН со ссылкой на Минстратегпром.

"Речь идет о тех БпЛА, которые договорились передать Украине наши союзники в рамках военной помощи. Об этом решении заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15 февраля в Брюсселе", - говорится в сообщении.

От имени всей украинской оборонной промышленности Камышин призвал НАТО закупить этот миллион БпЛА у украинских производителей.

"Возможности есть, технологии есть, инженеры есть. Мы можем делать как дешевые FPV-дроны - так и вещи, летящие более 1000 км, а еще наземные и морские. Боевые и эвакуационные, разведывательные и ударные. Эффективность наших дронов доказана на фронте, а их стоимость максимально конкурентная. Заказать миллион дронов в Украине - лучший способ сделать больше россиян хорошими", - сказал Камышин.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что группа союзников НАТО совместно реализует цель по поставке миллиона дронов Украине.

Министерство обороны Латвии сообщило, что несколько стран согласились присоединиться к Коалиции дронов, чтобы предоставить Украине 1 миллион беспилотников и обучить украинские войска их использованию, а Латвия пообещала выделить 10 миллионов евро на продвижение коалиции.