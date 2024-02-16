Миллион дронов для Украины: Камышин предложил странам НАТО закупить беспилотники у украинских производителей

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
  •  110977 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
  •  132707 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
  •  127644 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  160927 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  241715 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  253661 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  216062 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  208530 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  217732 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  250428 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Миллион дронов для Украины: Камышин предложил странам НАТО закупить беспилотники у украинских производителей

Миллион дронов для Украины: Камышин предложил странам НАТО закупить беспилотники у украинских производителей

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 17:36  •  12815 просмотра

Read in English

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины предложил странам НАТО закупить один миллион беспилотников у украинских производителей для оказания военной помощи Украине.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин предложил странам НАТО закупить миллион беспилотников у украинских производителей. Это произошло во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН со ссылкой на Минстратегпром.

"Речь идет о тех БпЛА, которые договорились передать Украине наши союзники в рамках военной помощи. Об этом решении заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15 февраля в Брюсселе", - говорится в сообщении.

От имени всей украинской оборонной промышленности Камышин призвал НАТО закупить этот миллион БпЛА у украинских производителей.

"Возможности есть, технологии есть, инженеры есть. Мы можем делать как дешевые FPV-дроны - так и вещи, летящие более 1000 км, а еще наземные и морские. Боевые и эвакуационные, разведывательные и ударные. Эффективность наших дронов доказана на фронте, а их стоимость максимально конкурентная. Заказать миллион дронов в Украине - лучший способ сделать больше россиян хорошими", - сказал Камышин.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что группа союзников НАТО совместно реализует цель по поставке миллиона дронов Украине.

Министерство обороны Латвии сообщило, что несколько стран согласились присоединиться к Коалиции дронов, чтобы предоставить Украине 1 миллион беспилотников и обучить украинские войска их использованию, а Латвия пообещала выделить 10 миллионов евро на продвижение коалиции.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаПолитика
Мільйон дронів для України: Камишін запропонував країнам НАТО закупити безпілотники в українських виробників
One million drones for Ukraine: Kamyshin suggests NATO countries buy drones from Ukrainian manufacturers
Новости по теме

Миллион дронов для Украины: Камышин предложил странам НАТО закупить беспилотники у украинских производителей

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины предложил странам НАТО закупить один миллион беспилотников у украинских производителей для оказания военной помощи Украине.

Война •   •  12815 просмотра
Миллион дронов для Украины: Камышин предложил странам НАТО закупить беспилотники у украинских производителей

Хотели за границу, а попали на дерево: на Закарпатье задержали двух нарушителей границы

Двое мужчин, которые пытались нелегально попасть в Словакию, заблудились в лесу, вылезли на дерево, чтобы спастись от наводнения, и были спасены пограничниками, которые нашли их с помощью дрона.

Криминал и ЧП •   •  11090 просмотра
Хотели за границу, а попали на дерево: на Закарпатье задержали двух нарушителей границы

Обсудили развитие сотрудничества в сфере энергетики: Галущенко встретился с министрами Великобритании, Франции и Литвы

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обсудил углубление сотрудничества в энергетическом секторе с коллегами из Великобритании, Франции и Литвы на министерской встрече в Париже по случаю 50-летия Международного энергетического агентства.

Экономика •   •  13874 просмотра
Обсудили развитие сотрудничества в сфере энергетики: Галущенко встретился с министрами Великобритании, Франции и Литвы

Украина продаст арестованную 92-метровую яхту семьи Медведчука, которая находится в Хорватии: правительство дало добро

Кабинет Министров Украины одобрил продажу 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука и находящейся в Хорватии.

Политика •   •  11789 просмотра
Украина продаст арестованную 92-метровую яхту семьи Медведчука, которая находится в Хорватии: правительство дало добро

Херсонская ОВА ограничила доступ иностранным волонтерам в один из районов города

Доступ к ряду населенных пунктов для иностранных волонтеров и дипломатов был ограничен в Херсонской области после того, как двое французских волонтеров погибли в результате российских обстрелов в регионе.

Война •   •  16140 просмотра
Херсонская ОВА ограничила доступ иностранным волонтерам в один из районов города

Днепропетровщина: россияне атаковали Марганецкую громаду из артиллерии и беспилотников

Российские военные обстреляли из тяжелой артиллерии и беспилотников населенный пункт Марганец в Днепропетровской области Украины, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации.

Война •   •  16680 просмотра
Днепропетровщина: россияне атаковали Марганецкую громаду из артиллерии и беспилотников

Госпогранслужба показала кадры с круговой обороны в Авдеевке

Государственная пограничная служба опубликовала видео, на котором украинские солдаты мужественно удерживают позиции во время круговой обороны в чрезвычайно сложной ситуации в Авдеевке.

Война •   •  19011 просмотра
Госпогранслужба показала кадры с круговой обороны в Авдеевке

Украинские банки значительно увеличили прибыль: кто вошел в топ-10

В прошлом году украинские банки заработали почти 160 миллиардов гривен прибыли, причем государственный Приватбанк был самым прибыльным, а налог на прибыль составил почти половину от общей суммы прибыли.

Экономика •   •  15744 просмотра
Украинские банки значительно увеличили прибыль: кто вошел в топ-10

Дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на турнире серии Грэндслем в Баку

Дарья Белодед завоевала бронзу на турнире Grand Slam в Баку, победив Джули Бурскенс из Нидерландов, что стало ее первым соревнованием за шесть месяцев после травмы спины.

Спорт •   •  13632 просмотра
Дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на турнире серии Грэндслем в Баку

План действий правительства на этот год предусматривает увеличение на 21% выплаты педагогам - Шмыгаль

Премьер-министр Украины объявил планы по повышению заработной платы педагогов на 21% и масштабную реформу высшего образования приоритетами плана действий правительства до 2024 года.

Экономика •   •  16888 просмотра
План действий правительства на этот год предусматривает увеличение на 21% выплаты педагогам - Шмыгаль