Туск заявил о планах по созданию польской "армады дронов" на основе украинского опыта

Киев • УНН

 • 1252 просмотра

Польша создаст армаду дронов с помощью украинских технологий и опыта. Проект будет финансироваться совместно с ЕС для усиления безопасности в Европе.

Туск заявил о планах по созданию польской "армады дронов" на основе украинского опыта

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о планах по созданию польской "армады дронов", опираясь на украинский технический опыт и технические ноу-хау, пишет УНН со ссылкой на Польское радио.

Детали

Польша должна иметь собственную современную армаду беспилотников, заявил Туск во время предконференции, проходящей в Жешуве в рамках подготовки к июньской конференции по вопросам восстановления Украины. 

Польский план по созданию армады беспилотников будет поддержан украинским опытом и техническими ноу-хау, объявил Туск.

С большим удовольствием могу сегодня объявить, что польский план по созданию армады беспилотников будет поддержан технической экспертизой и навыками работы с беспилотниками наших украинских друзей

- отметил, как цитирует PAP, Туск.

"Будем в это вкладывать общие европейские и польские деньги и украинские знания и умения. Наша цель — создать для россиян неожиданные последствия войны, такие как технологический скачок, чтобы Украина, Польша и Европа были в безопасности", — сказал Туск.

"Мы знаем, насколько нестабильна ситуация не только в регионе, но и во всем мире. Мы также знаем, насколько важна способность быстро реагировать в случае какой-либо провокации или агрессии. … Для меня очень важно, чтобы этот трагический и в то же время впечатляющий опыт Украины в противостоянии с россией также стал частью наших знаний о том, как защищать польское небо", — добавил, как цитирует The Guardian, Туск.

Как пишет Польское радио, Премьер-министр Украины Юлия Свириденко указала, в свою очередь, что сотрудничество между Польшей и Украиной в сфере оборонных решений укрепит обе страны и обеспечит безопасность.

"Сейчас от концепции технологических инноваций до их внедрения на поле боя проходит три месяца. Наши системы меняют характер войны — мы способны уничтожать танки, военную технику, беспилотники и передовые системы стоимостью миллионы долларов", — отметила Свириденко.

Украина хочет иметь как минимум 10 совместных производственных площадок в Европе до конца этого года, о чем заявил стратегический советник Президента Украины Александр Камышин. "У нас уже есть первый завод, который хорошо работает в Германии, и мы были бы рады предпринять дальнейшие шаги в Польше. К сожалению, этого пока не происходит", — подытожил чиновник.

