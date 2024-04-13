Зеленский осмотрел новейшие образцы оружия и заслушал доклад по их применению на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский в День работника оборонно-промышленного комплекса осмотрел новейшие образцы военной техники и оружия, а кроме того заслушал доклад об объеме их производства, передает УНН.

"... Зеленский осмотрел новейшие образцы военной техники и оружия, заслушал доклад об объеме их производства и применения на фронте. Также он обсудил с производителями вопрос государственного заказа представленных образцов и возможности наращивать производство", - сообщили в Офисе Президента.

Добавим

Президент отметил, что сейчас в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса. В этом приоритетном производстве задействованы почти 300 тысяч человек. В частности, именно они производят отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ и многое другое. И это, подчеркнул Президент, помогает нашим воинам и нашему государству.

"Уже сейчас другие страны заинтересованы в нашем оружии и в том, чтобы мы работали вместе. Ведь без нашей силы не будет полноценной силы ЕС и НАТО. Украина обязательно достигнет безопасности для себя и поможет другим сохранить и сохранять безопасность", - сказал Президент.

Напомним

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, украинская оборонная промышленность в 2023 году произвела втрое больше продукции, чем в 2022 году, и имеет потенциал на 2024 год, который в 6 раз превышает прошлогодний показатель.