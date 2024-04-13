Зеленский осмотрел новейшие образцы оружия и заслушал доклад по их применению на фронте

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
natoNATO
oleksandr-kamyshynАлександр Камышин
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  127384 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  128613 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  130447 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  151743 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  124893 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  136390 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161476 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139704 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134351 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117771 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Новости по теме
Зеленский осмотрел новейшие образцы оружия и заслушал доклад по их применению на фронте

Зеленский осмотрел новейшие образцы оружия и заслушал доклад по их применению на фронте

  •  8770 просмотра
Иран заявил о захвате связанного с Израилем грузового судна: Израиль предупредил о последствиях эскалации и призвал к санкциям против Тегерана

Иран заявил о захвате связанного с Израилем грузового судна: Израиль предупредил о последствиях эскалации и призвал к санкциям против Тегерана

  •  7660 просмотра
В курортной Анталии произошла авария на фуникулере: один человек погиб, 10 - пострадали

В курортной Анталии произошла авария на фуникулере: один человек погиб, 10 - пострадали

  •  7791 просмотра
Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для Дуа Липы

Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для Дуа Липы

  •  11317 просмотра
С начала года СБУ открыла 352 дела о государственной измене

С начала года СБУ открыла 352 дела о государственной измене

  •  9940 просмотра
россияне расстреляли гражданское авто в пограничье Черниговской области, погиб мужчина, который вез продукты местным - ОВА

россияне расстреляли гражданское авто в пограничье Черниговской области, погиб мужчина, который вез продукты местным - ОВА

  •  9613 просмотра
Более 4 миллионов украинцев за сезон переболели ОРВИ, гриппом и COVID-19

Более 4 миллионов украинцев за сезон переболели ОРВИ, гриппом и COVID-19

  •  8574 просмотра
В рф целая область уходит под воду: подтоплено более 30 тысяч жилых домов

В рф целая область уходит под воду: подтоплено более 30 тысяч жилых домов

  •  9134 просмотра
Хотели продать через даркнет: белорусы похитили из немецкого товарного поезда 40 штурмовых винтовок

Хотели продать через даркнет: белорусы похитили из немецкого товарного поезда 40 штурмовых винтовок

  •  9710 просмотра
Баллистическая ракета долетает из Крыма до Одессы за минуту: Кипер призвал не игнорировать сигналы тревоги

Баллистическая ракета долетает из Крыма до Одессы за минуту: Кипер призвал не игнорировать сигналы тревоги

  •  9266 просмотра

Популярные

За сутки в Запорожской области войска рф 410 раз били по населенным пунктам

За сутки в Запорожской области войска рф 410 раз били по населенным пунктам

  •  26044 просмотра
Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе в Николаевской области

Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе в Николаевской области

  •  39381 просмотра
За сутки рф потеряла 1030 военнослужащих

За сутки рф потеряла 1030 военнослужащих

  •  35917 просмотра
За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 91 авиационных атак, 160 залповых обстрелов

За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 91 авиационных атак, 160 залповых обстрелов

  •  42558 просмотра
США информируют, что Иран перемещает военную технику

США информируют, что Иран перемещает военную технику

  •  101267 просмотра

Публикации

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  171459 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  216021 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  234331 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  241125 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  280335 просмотра

Зеленский осмотрел новейшие образцы оружия и заслушал доклад по их применению на фронте

В День работника оборонно-промышленного комплекса Президент Зеленский осмотрел новейшую военную технику и вооружение, заслушал доклад об объемах их производства и использования на фронте.

Война •   •  8770 просмотра
Зеленский осмотрел новейшие образцы оружия и заслушал доклад по их применению на фронте

Иран заявил о захвате связанного с Израилем грузового судна: Израиль предупредил о последствиях эскалации и призвал к санкциям против Тегерана

Иранский Корпус стражей исламской революции захватил грузовое судно, связанное с Израилем, вблизи Ормузского пролива, что привело к эскалации напряженности, поскольку Израиль предупредил о последствиях и призвал к санкциям против Ирана.

Новости Мира •   •  7660 просмотра
Иран заявил о захвате связанного с Израилем грузового судна: Израиль предупредил о последствиях эскалации и призвал к санкциям против Тегерана

В курортной Анталии произошла авария на фуникулере: один человек погиб, 10 - пострадали

Один человек погиб и 10 получили ранения в результате аварии на фуникулере в Анталии, Турция, где часть опоры оторвалась и ударилась о кабину, в результате чего люди упали на скалистый участок.

Новости Мира •   •  7791 просмотра
В курортной Анталии произошла авария на фуникулере: один человек погиб, 10 - пострадали

Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для Дуа Липы

Украинский режиссер Таню Муиньо объявила в Instagram, что стала режиссером клипа на песню Дуа Липы Illusion.

Культура •   •  11317 просмотра
Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для Дуа Липы

С начала года СБУ открыла 352 дела о государственной измене

В 2024 году СБУ возбудила 352 уголовных дела за государственную измену, 807 - за коллаборационизм, 108 - за содействие государству-агрессору и 66 - за передачу врагу сведений о Вооруженных силах Украины, с многочисленными обвинительными приговорами в каждой категории.

Война •   •  9940 просмотра
С начала года СБУ открыла 352 дела о государственной измене

россияне расстреляли гражданское авто в пограничье Черниговской области, погиб мужчина, который вез продукты местным - ОВА

Гражданский мужчина был убит российскими войсками, когда доставлял еду жителям приграничья Черниговской области.

Война •   •  9613 просмотра
россияне расстреляли гражданское авто в пограничье Черниговской области, погиб мужчина, который вез продукты местным - ОВА

Более 4 миллионов украинцев за сезон переболели ОРВИ, гриппом и COVID-19

За неделю с 1 по 7 апреля ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели 121 584 украинца, из них 1 272 новых случая COVID-19.

COVID-19 •   •  8574 просмотра
Более 4 миллионов украинцев за сезон переболели ОРВИ, гриппом и COVID-19

В рф целая область уходит под воду: подтоплено более 30 тысяч жилых домов

Почти 30 000 жилых домов и дачных участков были затоплены в российской оренбургской области из-за сильного наводнения, более 13 000 человек были эвакуированы, а сотни обратились за медицинской помощью.

Новости Мира •   •  9134 просмотра
В рф целая область уходит под воду: подтоплено более 30 тысяч жилых домов

Хотели продать через даркнет: белорусы похитили из немецкого товарного поезда 40 штурмовых винтовок

Двое белорусов похитили 40 штурмовых винтовок натовского образца из грузового поезда в Германии, чтобы продать их через даркнет, но были арестованы полицией после спецоперации.

Новости Мира •   •  9710 просмотра
Хотели продать через даркнет: белорусы похитили из немецкого товарного поезда 40 штурмовых винтовок

Баллистическая ракета долетает из Крыма до Одессы за минуту: Кипер призвал не игнорировать сигналы тревоги

Глава Одесской областной государственной администрации предупреждает о постоянной угрозе ракетных и беспилотных атак со стороны Крыма.

Война •   •  9266 просмотра
Баллистическая ракета долетает из Крыма до Одессы за минуту: Кипер призвал не игнорировать сигналы тревоги