Зеленский приказал подготовить договор на $10-30 млрд на продажу США украинских дронов

Президент Украины Владимир Зеленский поставил секретарю СНБО Рустему Умерову, министру обороны Денису Шмыгалю и советнику президента по стратегическим вопросам Александру Камышину задачу подготовить договор о продаже Соединенным Штатам дронов. Это будет договор на сумму 10-30 миллиардов долларов, заявил Президент журналистам, передает УНН.

С президентом Трампом мы договорились, что они будут покупать у нас дроны. Есть такая договоренность. Я поставил задачу Умерову, Шмыгалю и Камышину. Они будут этим заниматься. Очень важно подготовить этот договор, серьезный договор на 10-20-30 миллиардов долларов - отметил Зеленский.

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщал, что ЕС и США заключили соглашение, по которому он будет оплачивать Америке 100% стоимости всего военного оборудования. Вашингтон будет отправлять его в ЕС, а Брюссель будет распределять оружие, и значительная часть всего пойдет Украине.

Спецпосланник президента США Кит Келлог во время визита в Киев обсуждал с украинской стороной необходимое оружие, в частности системы Patriot, и совместное производство вооружения. Визит состоялся в контексте договоренностей между лидерами США и Украины, подтверждая продолжение диалога на высшем уровне.