Українська сторона обговорювала з Келлогом зброю та системи Patriot – Сибіга

$41.750.12
48.610.15
ukenru
Зустріч України та рф у Туреччині планується на середу - Зеленський
17:47 • 12717 перегляди
Зустріч України та рф у Туреччині планується на середу - Зеленський
17:25 • 30496 перегляди
РНБО запровадила реальний мораторій на перевірки бізнесу - Зеленський
15:58 • 31258 перегляди
Україна хоче обговорити з рф у Туреччині повернення полонених, дітей та зустріч лідерів – Зеленський
Ексклюзив
15:11 • 79125 перегляди
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
21 липня, 14:45 • 45980 перегляди
Скільки фруктів та ягід можна вживати щодня та чи є протипоказання - пояснює нутриціолог
Ексклюзив
21 липня, 14:09 • 79384 перегляди
У Раді пропонують надати літакобудівним підприємствам пільги в межах Defence City для збереження потенціалу
21 липня, 12:26 • 42754 перегляди
Його курував заступник керівника охорони Януковича: у найелітнішому закритому підрозділі НАБУ виявили "крота" фсб
Ексклюзив
21 липня, 10:21 • 49641 перегляди
Баганець: НАБУ найчастіше допускає витоки інформації щодо слідчих дій
Ексклюзив
21 липня, 10:00 • 56884 перегляди
Майже сотня громадян стала жертвами торгівлі людьми за перші шість місяців 2025 року - Мінсоцполітики
21 липня, 09:37 • 51872 перегляди
Зеленський призначив нових послів у 16 країнах та міжнародних організаціях: укази
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.4м/с
83%
744мм
Популярнi новини
Нова російська тактика застосування "шахедів" збільшує кількість влучань в Україні - FT21 липня, 11:03 • 88765 перегляди
Зеленський визначив п'ять пріоритетів для української дипломатії: деталі21 липня, 13:43 • 83395 перегляди
22 липня стане другим найкоротшим днем в історії через прискорене обертання Землі21 липня, 14:16 • 15560 перегляди
Гучні заяви замість дій: голова АРМА Дума ігнорує внутрішні перевірки на тлі кримінальної справи15:24 • 63688 перегляди
Українська модель Марія Ковальчук заявила, що в Дубаї її побили російські мажори та син донецького бізнесмена16:15 • 12044 перегляди
Публікації
Гучні заяви замість дій: голова АРМА Дума ігнорує внутрішні перевірки на тлі кримінальної справи15:24 • 63911 перегляди
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
15:11 • 79128 перегляди
У Раді пропонують надати літакобудівним підприємствам пільги в межах Defence City для збереження потенціалу
Ексклюзив
21 липня, 14:09 • 79384 перегляди
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 392144 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 312733 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Франція
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 112734 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 207510 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 224275 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 221481 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 221516 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Leopard 2
С-300
Gepard (зенітна установка)

Українська сторона обговорювала з Келлогом зброю та системи Patriot – Сибіга

Київ • УНН

 • 888 перегляди

Спецпосланець президента США Кіт Келлог під час візиту до Києва обговорював з українською стороною необхідну зброю, зокрема системи Patriot, та спільне виробництво озброєння. Візит відбувся в контексті домовленостей між лідерами США та України, підтверджуючи продовження діалогу на вищому рівні.

Українська сторона обговорювала з Келлогом зброю та системи Patriot – Сибіга

Спецпосланець президента США Кіт Келлог під час свого візиту в Київ обговорював з українською стороною зброю, якої потребує Україна і його візит потрібно розглядати в контексті домовленостей, які були досягнуті між лідерами США та Україною. Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з  міністром європейських і закордонних справ Французької Республіки Жаном Ноелем Барротом, передає кореспондент УНН.

На запитання, чи українська сторона передала через Келлога Пентагону перелік найнеобхіднішого озброєння, яке будуть купувати для Києва країни НАТО, Сибіга відповів: "Минулого тижня відбувся важливий візит Келлога…Візит був дуже інтенсивним. Келлог мав змогу зустрітися із представниками української влади, вищим керівництвом. Він отримав інформацію з перших рук".

Глава МЗС наголосив, що це важливо, адже потрібно протидіяти російському наративу, що росія виграє.

Ні, росія не виграє й Україна не програє. Звичайно, що ми говорили про зброю і візит Келлога потрібно розглядати в контексті домовленостей, які були досягнуті Президентом України з Трампом. Тобто все це продовження того діалогу на вищому рівні й він приїхав саме за результатами тих продуктивних розмов.  Зброя нам потрібна, ми запропонували певний підхід й Келлог був з ним ознайомлений щодо закупівлі зброї у США, передусім систем Patriot. До відома Келлога була доведена необхідна кількість яка дійсно відіграти важливу роль у захисті міст. Ми потребуємо значної кількості й власне це ми генералу представили 

- розповів Сибіга.

Міністр зазначив, що з Келлогом також обговорювалася спільна взаємовигідна співпраця.

Це й українські дрони й американська сторона демонструє інтерес до спільного виробництва зброї й нашої продукції. Це далекобійна зброя, ми її потребуємо, це також обговорювалося 

- сказав Сибіга.

Доповнення

14 липня Президент США Дональд Трамп оголосив про угоду з НАТО щодо озброєння України. Генсек НАТО Марк Рютте назвав угоду "дійсно великою", зазначивши, що це перша хвиля допомоги.

Видання Axios з посиланням на джерела повідомляло, що США мають намір продати країнам НАТО озброєння приблизно на 10 млрд доларів у рамках першої стадії нового плану з постачання зброї Києву.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що обговорює з президентом США Дональдом Трампом проривну оборонну угоду. За нею США можуть придбати українські безпілотники, випробувані у війні з росією, в обмін на закупівлю Києвом американської зброї. Український лідер назвав ініціативу "безпрограшною" та додав, що дрони, які вразили російські цілі на відстані понад 1000 км, потрібні й американській армії.

16 липня Денис Шмигаль обговорив із спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келлогом подальше посилення протиповітряної оборони України та санкції проти російської федерації.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Кіт Келлог
Марк Рютте
Міністерство оборони США
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Франція
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Денис Шмигаль
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9