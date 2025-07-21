Українська сторона обговорювала з Келлогом зброю та системи Patriot – Сибіга

Спецпосланець президента США Кіт Келлог під час свого візиту в Київ обговорював з українською стороною зброю, якої потребує Україна і його візит потрібно розглядати в контексті домовленостей, які були досягнуті між лідерами США та Україною. Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з міністром європейських і закордонних справ Французької Республіки Жаном Ноелем Барротом, передає кореспондент УНН.

На запитання, чи українська сторона передала через Келлога Пентагону перелік найнеобхіднішого озброєння, яке будуть купувати для Києва країни НАТО, Сибіга відповів: "Минулого тижня відбувся важливий візит Келлога…Візит був дуже інтенсивним. Келлог мав змогу зустрітися із представниками української влади, вищим керівництвом. Він отримав інформацію з перших рук".

Глава МЗС наголосив, що це важливо, адже потрібно протидіяти російському наративу, що росія виграє.

Ні, росія не виграє й Україна не програє. Звичайно, що ми говорили про зброю і візит Келлога потрібно розглядати в контексті домовленостей, які були досягнуті Президентом України з Трампом. Тобто все це продовження того діалогу на вищому рівні й він приїхав саме за результатами тих продуктивних розмов. Зброя нам потрібна, ми запропонували певний підхід й Келлог був з ним ознайомлений щодо закупівлі зброї у США, передусім систем Patriot. До відома Келлога була доведена необхідна кількість яка дійсно відіграти важливу роль у захисті міст. Ми потребуємо значної кількості й власне це ми генералу представили - розповів Сибіга.

Міністр зазначив, що з Келлогом також обговорювалася спільна взаємовигідна співпраця.

Це й українські дрони й американська сторона демонструє інтерес до спільного виробництва зброї й нашої продукції. Це далекобійна зброя, ми її потребуємо, це також обговорювалося - сказав Сибіга.

Доповнення

14 липня Президент США Дональд Трамп оголосив про угоду з НАТО щодо озброєння України. Генсек НАТО Марк Рютте назвав угоду "дійсно великою", зазначивши, що це перша хвиля допомоги.

Видання Axios з посиланням на джерела повідомляло, що США мають намір продати країнам НАТО озброєння приблизно на 10 млрд доларів у рамках першої стадії нового плану з постачання зброї Києву.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що обговорює з президентом США Дональдом Трампом проривну оборонну угоду. За нею США можуть придбати українські безпілотники, випробувані у війні з росією, в обмін на закупівлю Києвом американської зброї. Український лідер назвав ініціативу "безпрограшною" та додав, що дрони, які вразили російські цілі на відстані понад 1000 км, потрібні й американській армії.

16 липня Денис Шмигаль обговорив із спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келлогом подальше посилення протиповітряної оборони України та санкції проти російської федерації.