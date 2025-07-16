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Обговорили посилення ППО та нові санкції проти рф: Шмигаль провів зустріч з Келлогом після відставки

Київ • УНН

 • 1090 перегляди

Денис Шмигаль, після відставки з посади прем'єр-міністра, зустрівся зі спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келлогом. Вони обговорили подальше посилення протиповітряної оборони України та нові санкції проти російської федерації.

Обговорили посилення ППО та нові санкції проти рф: Шмигаль провів зустріч з Келлогом після відставки

Після відставки з поста прем’єр-міністра Денис Шмигаль обговорив із спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келлогом подальше посилення протиповітряної оборони України та санкції проти російської федерації, пише УНН з посиланням на сторінку Шмигаля у Telegram.

Наголосив, що ми налаштовані на подальше поглиблення оборонного співробітництва між Україною та США, особливо у сфері посилення протиповітряної оборони. Також ми зацікавлені в розвитку спільних виробництв зі США та подальшій співпраці в закупівлі оборонного озброєння разом із Європою

- повідомив Шмигаль.

Також Келлог та Шмигаль обговорили подальше посилення санкцій проти росії та лідируючу роль США у цьому процесі.

Окремо зупинились на важливості посилення санкцій проти росії. Маємо завдати по-справжньому болючого удару по російській економіці. Розраховуємо на лідерську роль Сполучених Штатів в подальшому наближенні сталого й справедливого миру. Дякую генералу Келлогу за його особистий внесок і сприяння в цьому процесі

- зазначив Шмигаль.

Доповнення

Глава ОП Андрій Єрмак та спецпредставник президента США Кіт Келлог обговорили депортацію українських дітей та утримання цивільних. Україна передала рф список дітей та очікує на їх повернення.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог відвідав меморіал загиблим українським дітям у Києві. Він наголосив на необхідності припинення вбивств мирних жителів, особливо дітей.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Кіт Келлог
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сполучені Штати Америки
Україна
Шмигаль Денис Анатолійович
Київ
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