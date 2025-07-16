Обсудили усиление ПВО и новые санкции против РФ: Шмыгаль провел встречу с Келлогом после отставки
Киев • УНН
Денис Шмыгаль, после отставки с поста премьер-министра, встретился со спецпредставителем Дональда Трампа Китом Келлогом. Они обсудили дальнейшее усиление противовоздушной обороны Украины и новые санкции против российской федерации.
После отставки с поста премьер-министра Денис Шмыгаль обсудил со спецпредставителем Дональда Трампа Китом Келлогом дальнейшее усиление противовоздушной обороны Украины и санкции против российской федерации, пишет УНН со ссылкой на страницу Шмыгаля в Telegram.
Подчеркнул, что мы настроены на дальнейшее углубление оборонного сотрудничества между Украиной и США, особенно в сфере усиления противовоздушной обороны. Также мы заинтересованы в развитии совместных производств с США и дальнейшем сотрудничестве в закупке оборонного вооружения вместе с Европой
Также Келлог и Шмыгаль обсудили дальнейшее усиление санкций против России и лидирующую роль США в этом процессе.
Отдельно остановились на важности усиления санкций против России. Должны нанести по-настоящему болезненный удар по российской экономике. Рассчитываем на лидерскую роль Соединенных Штатов в дальнейшем приближении устойчивого и справедливого мира. Благодарю генерала Келлога за его личный вклад и содействие в этом процессе
Дополнение
Глава ОП Андрей Ермак и спецпредставитель президента США Кит Келлог обсудили депортацию украинских детей и содержание гражданских. Украина передала РФ список детей и ожидает их возвращения.
Спецпредставитель президента США Кит Келлог посетил мемориал погибшим украинским детям в Киеве. Он подчеркнул необходимость прекращения убийств мирных жителей, особенно детей.