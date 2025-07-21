Украинская сторона обсуждала с Келлогом оружие и системы Patriot – Сибига

Спецпосланник президента США Кит Келлог во время своего визита в Киев обсуждал с украинской стороной оружие, в котором нуждается Украина, и его визит нужно рассматривать в контексте договоренностей, которые были достигнуты между лидерами США и Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с министром европейских и иностранных дел Французской Республики Жаном Ноэлем Барротом, передает корреспондент УНН.

На вопрос, передала ли украинская сторона через Келлога Пентагону перечень самого необходимого вооружения, которое будут покупать для Киева страны НАТО, Сибига ответил: "На прошлой неделе состоялся важный визит Келлога…Визит был очень интенсивным. Келлог имел возможность встретиться с представителями украинской власти, высшим руководством. Он получил информацию из первых рук".

Глава МИД подчеркнул, что это важно, ведь нужно противодействовать российскому нарративу, что россия выигрывает.

Нет, россия не выигрывает и Украина не проигрывает. Конечно, мы говорили об оружии и визит Келлога нужно рассматривать в контексте договоренностей, которые были достигнуты Президентом Украины с Трампом. То есть все это продолжение того диалога на высшем уровне и он приехал именно по результатам тех продуктивных разговоров. Оружие нам нужно, мы предложили определенный подход и Келлог был с ним ознакомлен относительно закупки оружия в США, прежде всего систем Patriot. До сведения Келлога было доведено необходимое количество, которое действительно сыграет важную роль в защите городов. Мы нуждаемся в значительном количестве и собственно это мы генералу представили - рассказал Сибига.

Министр отметил, что с Келлогом также обсуждалось совместное взаимовыгодное сотрудничество.

Это и украинские дроны и американская сторона демонстрирует интерес к совместному производству оружия и нашей продукции. Это дальнобойное оружие, мы в нем нуждаемся, это также обсуждалось - сказал Сибига.

Дополнение

14 июля Президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с НАТО по вооружению Украины. Генсек НАТО Марк Рютте назвал соглашение "действительно большим", отметив, что это первая волна помощи.

Издание Axios со ссылкой на источники сообщало, что США намерены продать странам НАТО вооружение примерно на 10 млрд долларов в рамках первой стадии нового плана по поставке оружия Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что обсуждает с президентом США Дональдом Трампом прорывное оборонное соглашение. По нему США могут приобрести украинские беспилотники, испытанные в войне с россией, в обмен на закупку Киевом американского оружия. Украинский лидер назвал инициативу "беспроигрышной" и добавил, что дроны, поразившие российские цели на расстоянии более 1000 км, нужны и американской армии.

16 июля Денис Шмыгаль обсудил со спецпредставителем Дональда Трампа Китом Келлогом дальнейшее усиление противовоздушной обороны Украины и санкции против российской федерации.