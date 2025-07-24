США та ЄС уклали угоду про закупівлю зброї, частина якої піде Україні - Трамп

Європейський Союз та США уклали угоду, за якою він буде оплачувати Америці 100% вартості всього військового обладнання. Вашингтон буде відправляти його до ЄС, а Брюссель розподілятиме зброю, й значна частина всього піде Україні. Про це заявив президент Дональд Трамп під час виступу на саміті ШІ, передає кореспондент УНН.

Деталі

Ми уклали угоду з Європейським Союзом, за якою вони будуть платити Сполучені Штати Америки 100% від вартості всього військового обладнання. Вони збираються відправити його до Європейського Союзу, а потім розподілити. І значна частина всього піде до України - заявив Трамп.

Він зазначив, що у ЄС збираються витратити гроші в США на їх оборонні компанії.

Ми збираємося відправляти їх (озброєння – ред.) їм, а вони розподілять обладнання, яке ми відправимо. Чесно кажучи, так й повинно було бути ще три роки тому - вважає Трамп.

Українська сторона обговорювала з Келлогом зброю та системи Patriot – Сибіга

Доповнення

Пентагон та Державний департамент США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на 322 млн доларів.

14 липня Президент США Дональд Трамп оголосив про угоду з НАТО щодо озброєння України. Генсек НАТО Марк Рютте назвав угоду "дійсно великою", зазначивши, що це перша хвиля допомоги.

Видання Axios з посиланням на джерела повідомляло, що США мають намір продати країнам НАТО озброєння приблизно на 10 млрд доларів у рамках першої стадії нового плану з постачання зброї Києву.