США и ЕС заключили соглашение о закупке оружия, часть которого пойдет Украине - Трамп

Европейский Союз и США заключили соглашение, по которому он будет оплачивать Америке 100% стоимости всего военного оборудования. Вашингтон будет отправлять его в ЕС, а Брюссель будет распределять оружие, и значительная часть всего пойдет Украине. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время выступления на саммите ИИ, передает корреспондент УНН.

Детали

Мы заключили соглашение с Европейским Союзом, по которому они будут платить Соединенным Штатам Америки 100% от стоимости всего военного оборудования. Они собираются отправить его в Европейский Союз, а затем распределить. И значительная часть всего пойдет в Украину - заявил Трамп.

Он отметил, что в ЕС собираются потратить деньги в США на их оборонные компании.

Мы собираемся отправлять их (вооружение – ред.) им, а они распределят оборудование, которое мы отправим. Честно говоря, так и должно было быть еще три года назад - считает Трамп.

Украинская сторона обсуждала с Келлогом оружие и системы Patriot – Сибига

Дополнение

Пентагон и Государственный департамент США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи на 322 млн долларов.

14 июля Президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с НАТО по вооружению Украины. Генсек НАТО Марк Рютте назвал соглашение "действительно большим", отметив, что это первая волна помощи.

Издание Axios со ссылкой на источники сообщало, что США намерены продать странам НАТО вооружение примерно на 10 млрд долларов в рамках первой стадии нового плана по поставке оружия Киеву.