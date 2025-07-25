Зеленський наказав підготувати договір на $10-30 млрд на продаж США українських дронів

Президент України Володимир Зеленський поставив секретареві РНБО Рустему Умєрову, міністру оборони Денису Шмигалю та раднику президента зі стратегічних питань Олександру Камишіну завдання підготувати договір про продаж Сполученим Штатам дронів. Це буде договір на суму 10-30 мільярдів доларів, заявив Президент журналістам, передає УНН.

З президентом Трампом ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість. Я поставив задачу Умєрову, Шмигалю та Камишіну. Вони будуть цим займатися. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на 10-20-30 мільярдів доларів - зазначив Зеленський.

Доповнення

Президент Сполучених Штаті Дональд Трамп повідомляв, що ЄС та США уклали угоду, за якою він буде оплачувати Америці 100% вартості всього військового обладнання. Вашингтон буде відправляти його до ЄС, а Брюссель розподілятиме зброю, й значна частина всього піде Україні.

Спецпосланець президента США Кіт Келлог під час візиту до Києва обговорював з українською стороною необхідну зброю, зокрема системи Patriot, та спільне виробництво озброєння. Візит відбувся в контексті домовленостей між лідерами США та України, підтверджуючи продовження діалогу на вищому рівні.