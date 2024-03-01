Украина может быть впереди в разработке БпЛА, поскольку прототипы активно испытываются на поле боя - Камышин

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина в интервью The Independent, Украина имеет одни из самых быстрых возможностей для разработки технологий беспилотников, - прототипы в испытываются режиме реального времени, эту информацию могут получать партнеры.

Также министр отметил, что испытания дальнобойных и морских беспилотников подтверждаются результатами в восстановлении контроля над Черным морем, передает УНН.

Украина имеет одни из самых быстрых возможностей для разработки всех этих новых технологий, поскольку она активно тестирует прототипы в режиме реального времени на поле боя: информация, которой можно делиться с партнерами, особенно в условиях, когда мир вслед за Украиной переходит к использованию беспилотных систем в конфликтах - говорится в материале издания Independent.

Камышин также сообщил, что внутреннее производство "имеет решающее значение". По словам украинского министра в 2024 году Украина способна изготовить "более одного миллиона дронов с видом от первого лица (FPV), а также тысячи дронов, которые могут летать более 1000 км, долетая до нефтеперерабатывающих заводов в России".

Это кардинально меняет правила - подчеркнул Камышин.

На данный момент Украина производит FPV, дальнобойные и морские беспилотники, все они дали удивительные результаты в восстановлении контроля над Черным морем и уничтожении российских кораблей и другой техники, говорится в материале британского издания.

Украинские беспилотники повредили или уничтожили российскую технику на сумму более 5,5 миллиарда долларов, включая более 1000 танков, 1600 бронированных машин и почти 900 артиллерийских орудий. - сообщил чиновник.

Также отмечается, что правительство Великобритании в начале 2024 года признало, что война в Украине продемонстрировала настоящую важность БПЛА, в соответствии с этим, Соединенное Королевство инвестирует 4,5 млрд фунтов стерлингов в собственные дроны.

Напомним,

Профессионально-технические училища в 7 областях Украины введут новую учебную программу "Оператор гражданских дронов", чтобы научить учеников управлять дронами.

По словам руководителя украинской разведки, беспилотники никогда не смогут полностью заменить солдат на поле боя и будут лишь поддерживать наземные войска.

российские оккупационные войска в Мелитополе используют беспилотники и запись телефонных разговоров для усиления давления на местных жителей и контролируют их передвижение с помощью видеонаблюдения и заборов.