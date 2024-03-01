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Україна може бути попереду в розробці БпЛА, оскільки прототипи активно випробовуються на полі бою – Камишин

Київ • УНН

 • 26289 перегляди

Україна може бути попереду в розробці БПЛА, оскільки прототипи активно випробовуються на полі бою, отримуючи цінні дані, якими можна поділитися з партнерами.

Україна може бути попереду в розробці БпЛА, оскільки прототипи активно випробовуються на полі бою – Камишин

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина в інтерв’ю The Independent, Україна має одні з найшвидших можливостей для розробки технологій безпілотників, - прототипи в випробовуються режимі реального часу, цю інформацію можуть отримувати партнери.

Також міністр наголосив, що випробування далекобійних та морських безпілотників підтверджуються результатами у відновленні контролю над Чорним морем, передає УНН.

Україна має одні з найшвидших можливостей для розробки всіх цих нових технологій, оскільки вона активно тестує прототипи в режимі реального часу на полі бою: інформація, якою можна ділитися з партнерами, особливо в умовах, коли світ слідом за Україною переходить до використання безпілотних систем у конфліктах

 - ідеться у матеріалі видання Independent.

Камишин також повідомив, що внутрішнє виробництво "має вирішальне значення". За словами українського міністра у 2024 році Україна здатна виготовити "більше одного мільйона дронів з видом від першої особи (FPV), а також тисячі дронів, які можуть літати понад 1000 км, долітаючи до нафтопереробних заводів у Росії".

Це кардинально змінює правила

– підкреслив Камишин.

На даний момент Україна виробляє FPV, далекобійні та морські безпілотники, усі вони дали дивовижні результати у відновленні контролю над Чорним морем і знищенні російських кораблів та іншої техніки, ідеться в матеріалі британського видання.

Українські безпілотники пошкодили або знищили російську техніку на суму понад 5,5 мільярда доларів, включаючи понад 1000 танків, 1600 броньованих машин і майже 900 артилерійських знарядь.

 – повідомив посадовець.

Також азначається, що уряд Великої Британії на початку 2024 року визнав, що війна в Україні продемонструвала справжню важливість БПЛА, відповідно до цього, Сполучене Королівство інвестує 4,5 млрд фунтів стерлінгів у власні дрони.

Нагадаємо

Професійно-технічні училища у 7 областях України запровадять нову навчальну програму "Оператор цивільних дронів", щоб навчити учнів керувати дронами.

За словами керівника української розвідки, безпілотники ніколи не зможуть повністю замінити солдатів на полі бою і лише підтримуватимуть наземні війська.

російські окупаційні війська в Мелітополі використовують безпілотники і запис телефонних розмов для посилення тиску на місцевих жителів і контролюють їх пересування за допомогою відеоспостереження і парканів.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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