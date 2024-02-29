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Безпілотники ніколи не замінять людей на полі бою - Буданов

Київ • УНН

 • 26448 перегляди

За словами керівника української розвідки, безпілотники ніколи не зможуть повністю замінити солдатів на полі бою і лише підтримуватимуть наземні війська.

Безпілотники ніколи не замінять людей на полі бою - Буданов

Ударні дроні не спроможні повністю замінити людей на війні, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю CBC News, повідомляє УНН

Деталі 

Зазначається, що Буданову "приписують" збільшення спроможності українських безпілотників. За повідомленнями, він організував понад 100 ударів БПЛА по російській території та окупованих рф частинах України. 

Однак, за словами Буданова, дрони ніколи не замінять військових. 

"Безпілотники ніколи не замінять наземні війська. Це лише спосіб їх підтримки", - заявив Буданов. 

Він додав, що за допомогою безпілотника можна завдати ворогу втрат, однак  "поки, як у середньовіччі, солдат не прийде і не встановить прапор, нічого не зміниться".

Доповнення

Як повідомляв віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, цього року буде виготовлено понад мільйон FVP-дронів, окрім інших різновидів БпЛА. 

Буданов запевнив, що Україна ніколи не погодиться "заморозити" війну 29.02.24, 10:54 • 25166 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Михайло Федоров
Міністерство оборони України
Головне управління розвідки України
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