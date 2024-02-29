Беспилотники никогда не заменят людей на поле боя - Буданов

Ударные дроны не способны полностью заменить людей на войне, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью CBC News, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Буданову "приписывают" увеличение способности украинских беспилотников. По сообщениям, он организовал более 100 ударов БПЛА по российской территории и оккупированных рф частях Украины.

Однако, по словам Буданова, дроны никогда не заменят военных.

"Беспилотники никогда не заменят наземные войска. Это лишь способ их поддержки", - заявил Буданов.

Он добавил, что с помощью беспилотника можно нанести врагу урон, однако "пока, как в средневековье, солдат не придет и не установит флаг, ничего не изменится".

Дополнение

Как сообщал вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, в этом году будет изготовлено более миллиона FVP-дронов, помимо других разновидностей БпЛА.

Буданов заверил, что Украина никогда не согласится "заморозить" войну