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Беспилотники никогда не заменят людей на поле боя - Буданов

Беспилотники никогда не заменят людей на поле боя - Буданов

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 11:46  •  16134 просмотра

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По словам руководителя украинской разведки, беспилотники никогда не смогут полностью заменить солдат на поле боя и будут лишь поддерживать наземные войска.

Ударные дроны не способны полностью заменить людей на войне, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью CBC News, сообщает УНН

Детали 

Отмечается, что Буданову "приписывают" увеличение способности украинских беспилотников. По сообщениям, он организовал более 100 ударов БПЛА по российской территории и оккупированных рф частях Украины. 

Однако, по словам Буданова, дроны никогда не заменят военных. 

"Беспилотники никогда не заменят наземные войска. Это лишь способ их поддержки", - заявил Буданов. 

Он добавил, что с помощью беспилотника можно нанести врагу урон, однако  "пока, как в средневековье, солдат не придет и не установит флаг, ничего не изменится".

Дополнение

Как сообщал вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, в этом году будет изготовлено более миллиона FVP-дронов, помимо других разновидностей БпЛА. 

Буданов заверил, что Украина никогда не согласится "заморозить" войну29 февраля 2024, 08:54 • 20170 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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