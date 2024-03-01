рф впроваджує тотальний контроль у Мелітополі: безпілотники, запис розмов та металеві огорожі
Київ • УНН
російські окупаційні війська в Мелітополі використовують безпілотники і запис телефонних розмов для посилення тиску на місцевих жителів і контролюють їх пересування за допомогою відеоспостереження і парканів.
У Мелітополі окупаційні сили вживають нові технології для посилення тиску на місцевих мешканців. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Згідно з інформацією, патрулювання міста Мелітополь тепер здійснюється за допомогою безпілотників – квадрокоптерів. Раніше такі технічні засоби вже використовувалися у сусідньому Токмаку для пошуку порушників комендантської години.
Також росіяни надсилають повідомлення-попередження про те, що всі телефонні розмови мешканців будуть записані "з метою безпеки".
Крім того, окупанти встановлюють металеві огорожі уздовж центральних і другорядних вулиць, аби люди пересувалися тільки в межах відеоспостереження.
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