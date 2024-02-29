рф використовує "університет" в окупованому Мелітополі для вербування дітей до війни
Київ • УНН
Фейковий університет в окупованому Мелітополі почав співпрацювати з російською молодіжною військовою організацією для підготовки дітей до війни.
Фейковий університет у Мелітополі перетворився на центр готування до війни для рф. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Ця навчальна інституція, створена на базі незаконно відібраного майна освітніх закладів, розпочала співпрацю з мілітарним рухом "Юнармія", що фінансується міністерством оборони рф та готує дітей від 8 років до військових дій.
росіяни на захоплених територіях тероризують українців, які не підтримують окупантів - Федоров22.02.24, 19:48 • 105727 переглядiв